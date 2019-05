Spoločnosť Young Living odhaľuje počas slávnostného ceremoniálu svoju novú centrálu

„Otvorenie nového sídla spoločnosti v Lehi nie je ničím novým," uviedol Jared Turner, prezident a prevádzkový riaditeľ spoločnosti Young Living. „Preto sme chceli, aby náš areál vynikol. Naším cieľom bolo stelesniť víziu svojho zakladateľa, D. Garyho Younga, ktorý túžil po svete plnom životnej pohody. Preto sme odstránili všetky prekážky súvisiace so stavbou a vyhoveli potrebám našich zamestnancov. V GHQ sa môžu zamestnanci, susedia či priatelia stravovať vo Vitality Cafe, ktorá varí z biopotravín a lokálnych produktov. V rámci budovy majú zamestnanci možnosť navštíviť aj fitness s osobným trénerom plateným zamestnávateľom, vnútorné átrium a vonkajšie záhrady a vychutnať si prírodu plným dúškom aj počas pracovného dňa." Medzi ďalšie priestory patrí amfiteáter Skyrider, skleník pre výskum a múzeum D. Gary Younga, ktoré sa má otvoriť v lete 2019.

Nová budova sa nachádza na ul. 1538 Sandalwood Drive v Lehi. Young Living vyzýva návštevníkov, aby sa zastavili pri pohľade na átrium, pozreli si destiláciu éterických olejov vo vedeckom laboratóriu a navštívili múzeum. Zážitkové centrum v budove poskytne verejnosti príležitosť dozvedieť sa viac o globálnych farmách spoločnosti Young Living, o obrovskom množstve esenciálnych olejov a výrobkoch napustených olejmi, o záväzku kvality Seed to Seal®, o plnení cieľov 5×5 a ďalších.

Slávnostného prestrihnutia stuhy počas otváracieho ceremoniálu sa zúčastní aj Mark Johnson, primátor mesta Lehi, Thom Carter, výkonný riaditeľ UCAIR a Mary Young, Jared Turner a Ron Harris zo spoločnosti Young Living Essential Oils. Hlavný prejav bude mať kongresman USA Ben McAdams. Otvorenie bude naživo streamované na webovej stránke spoločnosti Young Living od 10.00 do 11.00 h., MST a môžete si ho pozrieť, ak sa prihlásite na: YoungLiving.com/ghqribboncutting.

O spoločnosti Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC so sídlom v Lehi, v štáte Utah, je svetovým lídrom v oblasti éterických olejov ponúkajúci najvyššiu kvalitu produktov. Young Living neustále bojuje o prvenstvo v odvetví aj pomocou prísnych štandardov a nastavenia výrobného procesu Seed to Seal® stojaceho na troch podstatných pilieroch: zdrojoch, vede a normách. Tieto princípy pomáhajú spoločnosti Young Living ochraňovať planétu a zabezpečiť čisté esenciálne oleje, ktoré môže každý používať s pokojom v duši a zdieľať s priateľmi či rodinou. Produkty značky Young Living pochádzajú z vlastných alebo partnerských fariem spoločnosti alebo od dodávateľov s certifikátmi Seed to Seal a podporujú nielen zdravý životný štýl, ale poskytujú aj možnosť viac ako šiestim miliónom členov na celom svete nájsť zmysel, účel a celoživotnú pohodu prepojením práce, hodnôt a vášne. Viac informácií nájdete na YoungLiving.com, sledujte nás na @younglivingeo na Twitteri alebo nám dajte „like" na Facebook.

