Spoločnosť Yutong Bus poskytne 1 002 autobusov počas Svetového pohára 2022. Získala najväčšiu objednávku na elektrické autobusy v histórii

Počas podujatia spoločnosť Yutong Bus tiež podpísala rámcovú dohodu s QFZA a spoločnosťou Mowasalat o založení továrne KD v Katare, pretože katarská vláda naďalej podporuje rozvoj svojej infraštruktúry elektrických autobusov. Katar 2022 bude prvým podujatím svetového pohára, v ktorom sa použije najväčší počet ekologických elektrických autobusov s nulovými emisiami. Spoločnosť Yutong Bus je poctená, že je súčasťou poslania vytvoriť ekologické a udržateľné športové podujatie.

„Spoločnosť Yutong Bus bude naďalej úzko spolupracovať s miestnymi partnermi na urýchlení budovania systému verejnej dopravy pomocou riešenia so zelenou energiou," uviedol Shen Hui, generálny manažér v spoločnosti Yutong Bus na Blízkom východe. „Továreň KD na elektrické autobusy s Úradom pre slobodné zóny Kataru (Qatar Free Zones Authority - QFZA) a spoločnosťou Mowasalat vytvorí v Katare lokálny dizajn a výrobu elektrických autobusov, ktoré ponúknu viac skúseností a technológií na podporu udržateľného rozvoja miestnej verejnej dopravy."

Pre spoločnosť Yutong Bus bude Katar 2022 ďalším významným medzinárodným športovým podujatím, pre ktoré spoločnosť poskytuje služby a podporu po svetovom šampionáte FIFA v Rusku v roku 2018, ako aj po viacerých medzinárodných konferenciách, ako sú stretnutia APEC. Vďaka schopnostiam a skúsenostiam poskytovať služby pre významné medzinárodné udalosti spolu s mimoriadnou kvalitou výrobkov si spoločnosť Yutong Bus opäť získava dôveru klientov.

Ako inovátor v oblasti nových medzinárodných energetických autobusov sa spoločnosť Yutong Bus ujala vedenia vo výskume a vývoji zameranom na úsporu energie autobusov a vo výskume nových energií. Teraz úplne ovládla základné technológie v oblasti návrhu a výroby nových vozidiel s energetickým pohonom, ako napríklad prispôsobenie a optimalizácia elektrických vozidiel, integrácia a kontrola systému a bezdrôtové nabíjanie autobusov. Spoločnosť Yutong Bus založila najväčšiu výrobnú základňu nových energetických vozidiel v Číne, aby mohla využívať priekopnícku technológiu zo svojho výskumného a vývojového centra na úrovni štátu.

Vďaka tejto sile predala spoločnosť Yutong Bus viac ako 130 000 kusov nových energetických autobusov do viac ako 350 miest a 24 krajín a regiónov po celom svete vrátane Francúzska, Veľkej Británie, Austrálie, Čile a Dánska. Spoločnosť neustále rozširuje svoje globálne pôsobenie v oblasti nových energetických produktov adekvátnym uspokojovaním potrieb zákazníkov pri produktoch na mieru.

Počnúc výrobou prvého autobusu sa spoločnosť Yutong Bus zameriava nielen na samotný autobus, ale aj na dodržiavanie koncepcie značky „lepší autobus, lepší život", ktorou sa zaviazala prehĺbiť spoluprácu v rámci obojstranne výhodnej stratégie s príslušnými stranami, aby spoločne poskytovať v budúcnosti pohodlnejšie, ekologickejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie cestovanie vo verejnej doprave.

O spoločnosti Yutong

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. je moderná výrobná spoločnosť špecializovaná na výskum a vývoj, výrobu a predaj autobusov. Jej ročný objem predaja presahuje 70 000 kusov a do dnešného dňa sa predalo viac ako 130 000 autobusov s novým typom energetického pohonu. Spoločnosť Yutong Bus predáva autobusy so značným objemom vo viac ako 30 krajinách na šiestich kontinentoch s trhovým podielom viac ako 30 percent v Číne a viac ako 15 percent na celom svete.

Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.yutong.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1344778/Video1.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344594/Yutong_Bus_signed_framework_agreement_Qatar_Free_Zones_Authority__QFZA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344593/Yutong_Bus_Will_Provide_1002_Buses_During_2022_World_Cup.jpg

SOURCE Yutong Bus