Spoločnosť Zenvia Inc. oznamuje cenu primárnej verejnej ponuky

SÃO PAULO, 23. júla 2021 /PRNewswire/ -- Zenvia Inc. ("Zenvia"), komunikačná platforma pre zákaznícku skúsenosť, ktorá umožňuje podnikom vytvárať jedinečné cesty pre svojich koncových zákazníkov v priebehu životného cyklu v širokej škále vertikál B2C v celej Latinskej Amerike, oznámila stanovenie ceny svojej prvej verejnej ponuky 11 538 461 kmeňových akcií triedy A za cenu 13,00 USD na akciu ("ponuka"). Upisovatelia budú mať opciu na nákup ďalších 1 730 769 kmeňových akcií triedy A od spoločnosti Zenvia za cenu počiatočnej verejnej ponuky, zníženú o upisovacie diskonty a provízie.

Očakáva sa, že kmeňové akcie triedy A spoločnosti Zenvia sa začnú obchodovať na kapitálovom trhu Nasdaq 22. júla 2021 pod symbolom "ZENV" a že ponuka bude uzavretá 26. júla 2021 s výhradou obvyklých podmienok uzavretia.

Súčasne a v závislosti od dokončenia ponuky sa spoločnosť Twilio Inc. zaviazala kúpiť 3 846 153 ďalších kmeňových akcií triedy A, ktoré má spoločnosť Zenvia vydať v rámci súkromnej ponuky oslobodenej od registrácie podľa zákona o cenných papieroch z roku 1933, v platnom znení, za cenu 13,00 USD za jednu kmeňovú akciu triedy A. Očakávame, že táto súbežná súkromná ponuka bude uzavretá krátko po dokončení ponuky.

Registračné vyhlásenie týkajúce sa tejto ponuky bolo podané Komisii pre cenné papiere a burzy a bolo vyhlásené za účinné 21. júla 2021. Kópie registračného vyhlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke Komisie pre cenné papiere na adrese www.sec.gov .

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. a UBS Securities LLC pôsobia ako globálni koordinátori navrhovanej ponuky a XP Investments US, LLC pôsobí ako spoločný book runner navrhovanej ponuky.

Ponuka týchto cenných papierov sa uskutočňuje iba prostredníctvom písomného prospektu, ktorý je súčasťou platného registračného vyhlásenia a ktorého kópie možno získať z niektorého z týchto zdrojov:

Goldman Sachs & Co. LLC, na vedomie: Oddelenie prospektov, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonicky na 1-866-471-2526, faxom: 212-902-9316 alebo emailom na [email protected] ; alebo

Morgan Stanley & Co. LLC, na vedomie: Oddelenie prospektov, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 alebo emailom na: [email protected] .

Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na kúpu týchto cenných papierov, ani nedôjde k predaju týchto cenných papierov v žiadnom štáte a v žiadnej jurisdikcii, v ktorých by takáto ponuka, výzva alebo predaj boli nezákonné pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákonov o cenných papieroch daného štátu alebo jurisdikcie.

O spoločnosti Zenvia

Cieľom spoločnosti Zenvia je umožniť spoločnostiam vytvárať jedinečné zážitky z komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom jednotnej komplexnej platformy. Zenvia umožňuje spoločnostiam transformovať existujúcu komunikáciu so zákazníkmi z neškálovateľných, fyzických a neosobných interakcií na vysoko škálovateľné, digitálne a hyper kontextualizované zážitky naprieč celou cestou zákazníka. Jednotná komplexná komunikačná platforma CX spoločnosti Zenvia poskytuje kombináciu (i) softvéru ako služby (SaaS) zameraného na kampane, predajné tímy, zákaznícky servis a zapojenie, (ii) nástrojov, ako sú softvérové rozhrania pre programovanie aplikácií (API), chatboti, jednotný pohľad na zákazníka, návrhár ciest, vytváranie dokumentov a overovania, a (iii) kanálov, ako sú SMS, hlasové aplikácie, WhatsApp, Instagram a WebChat. Jej komplexná platforma pomáha zákazníkom v mnohých prípadoch použitia, okrem iného pri marketingových kampaniach, získavaní zákazníkov, začlenení zákazníkov, varovaniach, službách zákazníkom, kontrole podvodov, krížovom predaji a udržaní zákazníkov. K 31. marcu 2021 obsluhovala spoločnosť Zenvia viac ako 10 100 aktívnych zákazníkov v celej Latinskej Amerike.

