Spoločnosť ZOTAC sa stáva virtuálnou na konferencii COMPUTEX 2021

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C je najnovším členom rodiny MAGNUS ONE. Sekundárny model k MAGNUS ONE ECM73070C, neuveriteľne úspešnému a víťaznému držiteľovi ocenení Special Computex 2021 d&I Special Award a 2021 Red Dot Product Design Award. Úplne nový MAGNUS ONE ECM53060C spája procesor Intel® Core™ i5 s grafickou kartou ZOTAC GAMING GeForce™ RTX 3060 pre stolné počítače, aby priniesol vysoký výkon v kompaktnom šasi s minimálnym dizajnom 8,3 l a je integrovaný s 500W platinovým zdrojom napájania 80+. MAGNUS ONE je schopný robiť všetko, aby priniesol najlepší zážitok z každodenných úloh, hier, zábavy, tvorby obsahu a podnikania.

VRCHOLNÉ GPU PRE HRANIE ZOTAC

ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo je špičková grafická karta zo série ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30. Vyznačuje sa jedinečným dizajnom HoloBlack oceneným Red Dot 2021, ktorý bol prvýkrát predstavený na modeloch AMP Holo a AMP Core Holo. AMP Extreme Holo je prepacovaný tak, aby prevyšovala funkčnosť nad formou a je zavŕšením všetkých súčasných funkcií a dizajnu pre sériu 30, ktorá sa posúva smerom k výkonu.

Model 3090 AMP Extreme Holo využíva chladiaci systém IceStorm 2.0 aktualizovaný tak, aby obsahoval doteraz najväčšiu sadu ventilátorov používaných na grafickej karte ZOTAC GAMING s tromi 100 mm ventilátormi pre maximálnu dynamiku prúdenia vzduchu. Ventilátory sa vyznačujú 11-lopatkovým dizajnom na zvýšenie statického tlaku a prúdenia vzduchu až o 10% v porovnaní s dizajnom predchádzajúcej generácie. Do konštrukcie GPU bolo pridaných viac výstupných ciest prúdenia vzduchu, vrátane priameho priechodného vetrania, ktoré umožňuje rýchlejšie odvádzanie tepla, zníženie zachyteného tepla a znižuje turbulenciu prúdenia vzduchu, čo celkovo zlepšuje hlučnosť a tepelný výkon.

Na ďalšie zvýšenie chladiaceho výkonu bol chladič optimalizovaný rozšírením hrúbky až o 10% a má tri oddelovacie priečky, ktoré úplne obklopujú tepelné trubice pre celkový zvýšený kontakt s hliníkovým rebrovým poľom. Celkový počet použitých tepelných trubíc sa zvýšil na osem, čo je najvyšší počet trubíc použitých v dizajne grafickej karty ZOTAC GAMING. Tepelné trubice boli navrhnuté tak, aby pri vertikálnom usporiadaní zvýšili kontakt s platňou za studena až o 72%. Aktualizáciou prešla aj vnútorná štruktúra tepelných trubíc, ktorá pozostáva z kompozitných vrstiev vrátane hrubšieho obalu a drážkovaného knôtu s viackanálovou pracovnou tekutinou.

Model 3090 AMP Extreme Holo je tiež vybavený duálnym systémom BIOS ovládaným pomocou mäkkého prepínača prostredníctvom ZOTAC GAMING FireStorm. Používatelia môžu prepínať medzi duálnym systémom BIOS a výberom možnosti TICHÝ režim pre nižší šum pri mierne vyšších teplotách alebo výberom možnosti ZOSILNIŤ pre nižšie teploty s mierne vyššou úrovňou šumu.

