Spoločnosti EVERSANA a ArisGlobal oznamujú strategické partnerstvo zamerané na transformáciu automatizácie bezpečnosti liekov a pokrok v integrovaných modeloch dodržiavania predpisov

Spoločnosť EVERSANA využije komplexnú platformu LifeSphere Safety od spoločnosti ArisGlobal na posilnenie komercializačných služieb novej generácie

CHICAGO, 4. decembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť EVERSANA™, priekopník v oblasti komerčných služieb novej generácie v priemysle prírodných vied a spoločnosť ArisGlobal, popredný poskytovateľ softvéru pre prírodné vedy, ktorý automatizuje funkcie vývoja liekov, dnes oznámili strategické partnerstvo zamerané na digitálnu transformáciu komplexných farmakovigilančných služieb, ktoré vedú k bezpečnejšej, účinnejšia starostlivosti o pacientov na celom svete.

„Súlad s predpismi je povinnou súčasťou farmaceutického ekosystému, napriek tomu ho bežne dodávajú nesúrodé platformy, tímy, call centrá a dáta," uviedol Vikram Anand, výkonný viceprezident, obchodnej jednotka pre súlad s predpismi v spoločnosti EVERSANA. „Sme na čele digitálnej transformácie integrovaných služieb zabezpečujúcich súlad, založenej na bezproblémovej automatizácii údajov a služieb, aby sme nakoniec vytvorili najvyššiu úroveň účinnosti, efektívnosti a bezpečnosti, akú môže poskytnúť iba integrovaný poskytovateľ komerčných služieb."

V rámci podmienok partnerstva bude spoločnosť EVERSANA využívať komplexnú bezpečnostnú platformu LifeSphere od spoločnosti ArisGlobal na riadenie bezpečnosti klinických a komerčných produktov vrátane inteligentnej automatizácie a spracovania prípadov nežiaducich udalostí vylepšených strojovým učením. Táto technológia pridáva do farmakovigilančných služieb spoločnosti EVERSANA prediktívne inteligencie v reálnom čase, vrátane schopnosti spracovávať a analyzovať údaje o bezpečnosti s cieľom spoľahlivo predpovedať kľúčové signály a rizikové faktory, identifikovať problémy s bezpečnosťou a vydávať odporúčania pre vhodné využitie produktu, ktoré maximalizujú výsledky pre pacienta.

Strategické partnerstvo spoločností EVERSANA a ArisGlobal pomôže príslušným klientom prijať kritické rozhodnutia týkajúce sa riadenia životného cyklu produktu, vrátane terapeutickej oblasti alebo geografickej expanzie, prediktívnej bezpečnosti pre cieľovú populáciu, použitia mimo označenia a osobnej bezpečnosti v ére génovej a bunkovej terapie. V novembri 2020 spoločnosť EVERSANA iniciovala úspešné pripojenie klientov na bezpečnostnú platformu LifeSphere a do polovice roku 2021 plánuje rýchlo expandovať s ďalšími viac ako 20 nasadeniami klientov.

„Zameranie spoločnosti EVERSANA na prinášanie inovácií do procesu komercializácie je v dokonalom súlade s poslaním spoločnosti ArisGlobal, ktorá sa usiluje o vytvorenie najchytrejšej softvérovej platformy pre výskum a vývoj v oblasti biologických vied," uviedol Sankesh Abbhi, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti ArisGlobal. „Sme hrdí na to, že rozširujeme naše partnerstvo so spoločnosťou EVERSANA, čo pomôže uviesť na trh bezpečnejšie a efektívnejšie terapie a zlepší život pacientov po celom svete."

Spoločnosť EVERSANA nedávno oznámila sériu technologických partnerstiev a investícií do dátových súborov s cieľom umožniť prediktívne analýzy a digitálnu automatizáciu v rámci procesu uvedenia na trh a komercializácie. Každý krok je navrhnutý tak, aby riešil globálne ceny, prístup, úhrady, dôkazy z reálneho sveta, dodržiavanie a dodávky produktov v sektore prírodných vied. „Od stratégie dodržiavania súladu až po dlhodobú komercializáciu pridávame do našej prevádzky bezprecedentnú úroveň efektívnosti, aby sme vytvorili väčšiu hodnotu, optimalizovali skúsenosti s trpezlivosťou a reinvestovali zdroje, aby rýchlejšie priniesli inovatívnejšie terapie. Pacienti na celom svete si to zaslúžia," dodal Anand.

Platforma LifeSphere Safety, vyvinutá v spolupráci s najlepšími svetovými spoločnosťami v oblasti biologických vied, je automatizovaná bezpečnostná platforma typu end-to-end, ktorá pomáha stovkám farmakovigilančných tímov po celom svete šetriť čas a úsilie, zaisťovať súlad s požiadavkami do budúcnosti a odomykať hlboké poznatky z bezpečnostných údajov. LifeSphere Safety je postavená na úplne novej, najmodernejšej cloudovej platforme a obsahuje najnovšiu technológiu kognitívnej automatizácie, ktorá tímom pre bezpečnosť liekov prináša prelomové zvýšenie efektívnosti.

O spoločnosti EVERSANA™

EVERSANA™ je popredný poskytovateľ globálnych služieb pre priemysel prírodných vied. Integrované riešenia spoločnosti sú založené na skúsenostiach pacientov a pokrývajú všetky fázy životného cyklu produktu, aby priniesli dlhodobú a udržateľnú hodnotu pre pacientov, predpisujúcich lekárov, partnerov v distribučnej sieti a platiteľov. Spoločnosť slúži viac ako 500 organizáciám, vrátane inovatívnych start-upov a etablovaných farmaceutických spoločností, ktorým pomáha v oblasti prírodných vied určených pre zdravší svet. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o spoločnosti EVERSANA, navštívte stránku EVERSANA.com alebo sa s nami spojte prostredníctvom sociálnych sietí LinkedIn a Twitter.

O spoločnosti ArisGlobal

ArisGlobal transformuje spôsob, akým dnešné najúspešnejšie spoločnosti v oblasti biologických vied vyvíjajú prelomové produkty a prinášajú nové produkty na trh. Naša komplexná technologická platforma pre vývoj liekov, LifeSphere®, integruje náš vlastný kognitívny výpočtový nástroj Nava® na automatizáciu všetkých základných funkcií životného cyklu vývoja liekov. Platforma LifeSphere®, navrhnutá s hlbokými odbornými znalosťami a dlhodobou perspektívou, ktorá trvá viac ako 30 rokov, je zjednotenou platformou, ktorá zvyšuje efektivitu, zaisťuje súlad s predpismi, poskytuje použiteľné informácie a znižuje celkové náklady na vlastníctvo prostredníctvom architektúry SaaS pre viacerých nájomcov.

Spoločnosť ArisGlobal so sídlom v Spojených štátoch má regionálne kancelárie v Európe, Indii, Japonsku a Číne. Ak chcete získať ďalšie informácie, sledujte ArisGlobal na sociálnych sieťach LinkedIn a Twitter.

