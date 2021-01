Spoločnosti LONGi a KENO uzatvárajú partnerstvo, ktoré poľských zákazníkom zabezpečí vysokovýkonné solárne panely s celkovým výkonom 300 MW

XI'AN, China, 26. januára 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť LONGi, ktorá sa radí medzi popredných svetových výrobcov fotovoltaiky, uzavrela dohodou o dodávkach solárnych panelov s celkovým výkonom 300 MW so spoločnosťou KENO - jedným z najväčších distribútorov fotovoltaiky so sídlom v poľských Gliwiciach. Novo uzatvorené partnerstvo je ďalším krokom v pestovaní dlhodobých vzťahov a prehlbovaní spolupráce medzi výrobcom a dodávateľom.

Spolupráca medzi spoločnosťami LONGi Solar a KENO začala v prvej polovici roka 2019. Vďaka svedomitosti a aktívnej súčinnosti oboch firiem si moduly LONGi vydobyli svoje miesto na poľskom trhu s fotovoltaikou a svoju pozíciu naďalej upevňujú. Tiež stojí za zmienku, že podľa prieskumu Inštitútu obnoviteľnej energie obsadila spoločnosť KENO prvé miesto v celkovom objeme predanej energie cez moduly a získala si viac než polovičný podiel na lokálnom trhu.

Všetko nasvedčuje tomu, že začiatkom roka 2021 poľská vláda opätovne začne dotačný program pre fotovoltaické systémy s názvom "Moja elektrina" a sprevádzkuje ďalšie fondy podporujúce rozvoj fotovoltaiky. Spoločnosti LONGi a KENO si uvedomujú, že dôsledkom týchto krokov bude zvýšený dopyt samo spotrebiteľov po vysoko kvalitných moduloch. V roku 2021 bude teda viac ako zásadné obstaranie veľkých skladových zásob.

Spoločnosti LONGi a KENO (ktorá má najväčší podiel na poľskom trhu) využijú svoje postavenie na poľskom trhu v oblasti solárnej energie k ponúknu konkurencieschopné riešenia zákazníkom spôsobom, ktorý pomôže šíriť rozsiahle zavádzanie čistej energie (čiže solárnej energie) v Poľsku.

"Vzhľadom k prosperujúcej spoluprácu a potenciálu trhu, ktorý sa s každým rokom stále viac rozvíja, si chceme byť istí, že na domáci trh dodáme tie najkvalitnejšie moduly LONGi a zvýšime podiel obnoviteľnej energie v Poľsku," uviedol Tadeusz Ogarek, riaditeľ výskumu a vývoja v spoločnosti KENO.

Dennis She, senior viceprezident spoločnosti LONGi Solar, k tomu dodal: "V spoločnosti LONGi si vždy kladieme za cieľ poskytovať našim klientom tie najkvalitnejšie a najkonkurencieschopnejšie solárne výrobky, aby sme mohli splniť náš záväzok dodávať čistú a udržateľnú energiu (čiže solárnu energiu) do celého sveta. Veríme, že strategická spolupráca so spoločnosťou KENO ďalej posilní prítomnosť spoločnosti LONGi na globálnych trhoch a ponúkne viac príležitostí na urýchlenie globálneho energetického prechodu. "

O spoločnosti LONGi

Spoločnosť LONGi svojimi solárnymi fotovoltaickými technológiami posúva solárny fotovoltaický priemysel na novú úroveň. Každoročne dodáva svetu vysoko účinné solárne dosky a moduly s celkovým výkonom viac ako 30 GW, čo je zhruba štvrtina svetového dopytu na tomto trhu. LONGi má najvyššiu trhovú hodnotu a je najváženejšou spoločnosťou v oblasti solárnych technológií na svete. Inovácie a udržateľný rozvoj sú dve zo základných hodnôt spoločnosti.

