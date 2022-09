Spoločnosť Ecobat vymenovala nového finančného riaditeľa

IRVING, Texas, 21. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Ecobat, svetový líder v recyklácii batérií, oznamuje vymenovanie Lloyda McGuirea za finančného riaditeľa. Ako kľúčový člen výkonného tímu bude pán McGuire dohliadať na všetky finančné operácie spoločnosti Ecobat vrátane účtovníctva, finančného vykazovania, daní, obchodnej kontroly a pokladnice. Bude riadiť všetky aspekty finančných záležitostí a rozhodovania.

„Lloyd má preukázateľné skúsenosti s využívaním finančných poznatkov na transformáciu obchodných stratégií. Máme obrovské šťastie, že stojí na čele finančných operácií našej organizácie, pretože pokračujeme v tom, aby sa podnikanie v oblasti batérií stalo bezpečnejším a udržateľnejším," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Ecobat, Marcus Randolph.

Pán McGuire má viac ako 15-ročné skúsenosti v rôznych oblastiach vrátane pozícií konzultanta pre transformáciu podnikov, poradcu pre finančnú reštrukturalizáciu a právnika pre verejné a súkromné spoločnosti, veriteľov, nezabezpečené strany a vládne subjekty. Naposledy pôsobil ako partner pre podnikové financie a reštrukturalizáciu v spoločnosti FTI Consulting. Predtým pán McGuire absolvoval stáž v GSO Capital Partners spoločnosti The Blackstone Group po tom, čo slúžil v aktívnej službe v námornej pechote Spojených štátov ako vojenský prokurátor. Počas vojenskej služby sa venoval súdnym sporom a bol nasadený v Afganistane v pešom prápore, kde pôsobil ako právny poradca veliaceho dôstojníka v otázkach, ako je daňové právo, vyšetrovanie, operácie so zadržanými osobami a vojnové právo. Získal bakalársky titul na Southwestern University, titul J.D. na University of South Carolina a titul M.B.A. na Texas A&M University. Je členom texaskej advokátskej komory, advokátskej komory Južnej Karolíny a advokátskej komory štátu Kolumbia a pôsobí v poradnom výbore Texas A&M M.B.A.

Pán McGuire sa pripojil k ďalším šiestim vedúcim pracovníkom, ktorí prinášajú desaťročia globálnych skúseností a bezkonkurenčné odhodlanie viesť spoločnosť Ecobat pri jej ďalšej transformácii v oblasti uskladňovania energie. Oficiálne sa k tímu pripojí 19. septembra 2022 na pozícii finančného riaditeľa.

O spoločnosti Ecobat

Ecobat je najväčším svetovým recyklovateľom batérií. Každý rok kompletne zrecyklujeme takmer 70 miliónov olovených automobilových batérií. Spoločnosť Ecobat už takmer sto rokov robí obchod s batériami bezpečnejším a udržateľnejším. Teraz pokračujeme v nachádzaní spôsobov, ako efektívnejšie využívať olovo, lítium a ďalšie materiály, ktoré poháňajú každodenný život. Viac informácií o tom, ako transformujeme uskladňovanie energie, nájdete na stránkach www.ecobat.com.

