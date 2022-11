Spoločnosť GGE oznamuje vymenovanie generálneho riaditeľa svojej dcérskej spoločnosti v USA, ktorý bude viesť snahy o preskúmanie sektora zelenej energie

CHAN-ČUNG, Čína, 14. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE) („GGE" alebo "spoločnosť") dnes oznámila vymenovanie pána Junaida Aliho za generálneho riaditeľa svojej dcérskej spoločnosti Green Giant LLC, aby stál na čele jej snáh o preskúmanie sektora zelenej energie v USA.

Pán Junaid Ali má desaťročia skúseností s vývojom energetických projektov v hodnote niekoľkých miliónov dolárov, od energetiky až po obchod s ropou a plynom na štyroch rôznych kontinentoch. Svoju kariéru začal v spoločnosti Cummins (NYSE:CMI) ako projektový inžinier a nakoniec sa v rokoch 2006 až 2011 stal projektovým manažérom v oblasti výroby energie. V roku 2011 nastúpil do spoločnosti APR Energy ako projektový manažér a v roku 2015 sa stal projektovým riaditeľom v oblasti dodávok energie v spoločnosti General Electric (NYSE: GE). Počas svojho pôsobenia v spoločnosti GE viedol strategické projekty GE Power Conversion v oblasti solárnej energie a v priemyselnom sektore, riadil multifunkčný tím na realizáciu globálnych projektov a bol vybraný na vedenie projektu so spoločnosťou NextEra Energy Resources. Po skončení pôsobenia v GE založil spoločnosť Prismecs LLC, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti technických činností a obstarávania, prevádzky a údržby pre energetický priemysel. Pán Junaid Ali prostredníctvom spoločnosti Prismecs LLC poskytuje účinné a lacné priemyselné služby a riešenia dodávateľských reťazcov.

Pán Junaid Ali uviedol: „Som nadšený, že môžem zdieľať s vedením GGE spoločnú víziu znižovania emisií uhlíka a investovania do všetkých technológií, ktoré vedú k výrobe čistej energie. Som presvedčený, že moje značné skúsenosti z priemyslu spolu so štatútom akciovej spoločnosti GGE prinesú akcionárom GGE významný zisk."

Vedenie spoločnosti sa domnieva, že pán Ali má vďaka svojim skúsenostiam z obchodu, prevádzky a priemyslu dobré predpoklady na to, aby viedol dcérsku spoločnosť GGE v USA a rozvíjal jej plánované podnikanie v oblasti zelenej energie.

Výhľadové vyhlásenie

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sa môžu zmeniť. Výhľadové vyhlásenia sa uvádzajú v súlade s ustanoveniami o výhľadových vyhláseniach podľa zákona o reforme súkromných súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Všetky „výhľadové vyhlásenia" týkajúce sa podnikania spoločnosti China HGS Real Estate Inc., ktoré možno identifikovať použitím výhľadovej terminológie, ako napríklad „verí", „očakáva" alebo podobných výrazov, zahŕňajú známe a neznáme riziká a neistoty, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú líšiť. Tieto faktory zahŕňajú napríklad neistý trh pre podnikanie spoločnosti, makroekonomické, technologické, regulačné alebo iné faktory ovplyvňujúce ziskovosť podnikania v oblasti nehnuteľností a iné riziká súvisiace s podnikaním spoločnosti a riziká spojené s pôsobením v Číne. Podrobné informácie o rizikových faktoroch nájdete vo výročnej správe spoločnosti na formulári 10-K za fiškálny rok končiaci 30.septembra 2021 a v ďalších dokumentoch predložených Americkej komisii pre cenné papiere a burzy (SEC). Vzhľadom na tieto riziká a neistoty vás upozorňujeme, aby ste sa zbytočne nespoliehali na výhľadové vyhlásenia. Skutočné výsledky spoločnosti sa môžu podstatne líšiť od výsledkov uvedených vo výhľadových vyhláseniach. Spoločnosť nepreberá žiadnu povinnosť revidovať alebo aktualizovať svoje výhľadové vyhlásenia s cieľom zohľadniť udalosti alebo okolnosti, ktoré môžu vzniknúť po dátume tohto vydania.

O spoločnosti China Green Giant, Inc.

Spoločnosť Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE, predtým China HGS Real Estate, Inc.), založená v roku 1995 so sídlom v meste Chan-čung v provincii Šen-si, je popredným developerom v regióne a je držiteľom národnej kvalifikácie I. stupňa v oblasti nehnuteľností. Od začiatku roka 2022 spoločnosť začala skúmať možnosť diverzifikácie svojho podnikania. Ďalšie informácie o spoločnosti Green Giant nájdete na stránkach www.gge.com.

SOURCE Green Giant Ltd