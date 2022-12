Spoločnosť GWM organizuje zámorskú konferenciu 2022, ktorá odhaľuje najnovšiu globálnu stratégiu

PAO-TING, Čína, 3. decembra 2022 /PRNewswire/ -- 2. decembra usporiadala spoločnosť GWM svoju zámorskú konferenciu 2022 s názvom ONE GWM • LIGHT THE WORLD v Bangkoku v Thajsku. Spoločnosť GWM odhalila budovanie globálnej značky a usporiadanie produktov a viac objasnila svoju stratégiu značky.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 200 distribútorov z viac ako 50 krajín a regiónov, ako napríklad Austrália, GCC a ASEAN.

GWM Holds 2022 Overseas Conference, Revealing Latest Global Strategy

Mu Feng, prezident spoločnosti GWM, oznámil globálnym partnerom novú stratégiu značky, to znamená, že značka bude rozvíjať zoskupené kanály a samostatný veľký globálny produkt okolo konceptu „ONE GWM". Do tej doby zvýši investície do výskumu a vývoja na základe svojho lesného ekosystému s cieľom urýchliť transformáciu značky na globálnu spoločnosť s inteligentnými technológiami a vybudovať celosvetové usporiadanie výskumných a vývojových zariadení.

Spoločnosť GWM pokračovala v raste na zámorských trhoch aj počas opakovaných prepuknutí pandémie a nedostatku čipov. V októbri 2022 dosiahol celkový objem predaja v zahraničí 20 000 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 49,6 %. Od januára do októbra prekročil kumulatívny predaj automobilov spoločnosti GWM 130 000 kusov, s medziročným nárastom o 18,6 %, čo podčiarkuje rastúcu silu značky na globálnom trhu.

Spoločnosť GWM už vo svete predstavila množstvo produktov využívajúcich nové energie, čím ukázala svoju vedúcu silu v oblasti inteligentných vozidiel a vozidiel na nové energie a upevnila globálny vplyv produktov spoločnosti GWM využívajúcich nové energie. S naznačeným kurzom pre budúce opakovanie modelov na nové energie uvedie na trh aj pokročilé inteligentné produkty a produkty na nové energie, aby uspokojila dopyt používateľov po ekologickom cestovaní na globálnom trhu.

Vďaka tomu, že spoločnosť GWM skutočné chápe dopyt spotrebiteľov, zvýši spokojnosť globálnych používateľov prostredníctvom inovácií v kategórii a marketingu. Podľa Parkera Shi, viceprezidenta spoločnosti GWM, značka plánuje investovať viac zdrojov do aktivít, ako sú karnevaly fanúšikov, nákupné festivaly pre autá a marketing založený na športových hrách, spolu s hlbším preniknutím na trhy rôznych kategórií s desiatkami vozidiel svojich piatich hlavných podznačiek, a to HAVAL, TANK, PICKUP, WEY a ORA. Spoločnosť GWM dúfa, že tým zvýši svoju príťažlivosť pre ďalších potenciálnych používateľov.

Na podujatí sa zástupca spoločnosti GWM Thajsko podelil o miestne skúsenosti s úspešnou prevádzkou pobočky. Vďaka jedinečnému prevádzkovému modelu, ktorý kombinuje opatrenie „od online k offline" na zisťovanie informácií a skúsenosti na mieste, spolu so službou „od dverí k dverám", uľahčuje používateľom proces nákupu vozidla. Táto nová ekologická cesta pobočky sa stala vzorom pre úspešné pôsobenie GWM na zámorských trhoch.

Spoločnosť GWM, posilnená pokročilými technológiami, sa bude všestranne snažiť zrýchliť expanziu do zahraničia a propagovať svoje produkty, technológie, služby a ďalšie veci v rámci celých priemyselných reťazcov, ktoré sa majú uviesť na zámorské trhy. S budovaním globálneho vplyvu bude značka spolu so svojimi distribútormi po celom svete uspokojovať dopyt globálnych používateľov.

