Spoločnosť Huawei Datacom sa v roku 2022 stala lídrom v rámci Gartner® Magic Quadrant™ pre podnikovú káblovú a bezdrôtovú LAN infraštruktúru

ŠEN-ČEN, Čína, 27. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei oznámila, že v roku 2022 bola vymenovaná za lídra v rámci Gartner® Magic Quadrant™ pre podnikovú káblovú a bezdrôtovú LAN infraštruktúru, pričom ide o jediného dodávateľa mimo Severnej Ameriky, ktorý sa umiestnil v kvadrante lídrov (Leaders Quadrant). Spoločnosť Huawei to považuje za míľnik a verí, že je to ďalší dôkaz celosvetového uznania celého radu sieťových ponúk spoločnosti Huawei. Široká škála riešení Huawei zahŕňa riešenie CloudCampus 3.0, prepínače radu CloudEngine, prístupové body Wi-Fi AirEngine (AP) a platformu pre automatickú a inteligentnú správu siete iMaster NCE.

Ako vynikajúci dodávateľ na globálnom trhu s káblovou a bezdrôtovou infraštruktúrou LAN má spoločnosť Huawei množstvo silných stránok vrátane komplexného portfólia produktov, platformy na správu siete s podporou umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML), prvoradej bezdrôtovej podpory a špičkovej schopnosti realizácie a úplnosti vízie.

Spoločnosť Huawei má ucelenú ponuku káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry LAN pre podniky. Medzi najlepšie produkty a riešenia patrí komplexné riešenie CloudCampus pre siete LAN, WLAN a WAN, prepínače radu CloudEngine s množstvom funkcií, ocenené prístupové body Wi-Fi AirEngine a v praxi osvedčená platforma na automatickú a inteligentnú správu siete iMaster NCE. Tieto produkty a riešenia doteraz slúžili miliónom zákazníkov po celom svete v rôznych priemyselných odvetviach a získali si pritom vysoké hodnotenie.

Spoločnosť Huawei sa naďalej angažuje na globálnom trhu podnikov a neustále inovuje, aby stanovila kritériá pre podnikové siete, pokiaľ ide o zjednodušenú sieťovú architektúru, najlepší hardvérový dizajn vo svojej triede, agilné poskytovanie softvéru a flexibilné obchodné modely.

Konkrétne spoločnosť Huawei zjednodušuje architektúru siete pre organizácie z troch vrstiev na dve pomocou svojho riešenia pozostávajúceho z centrálneho prepínača a vzdialených jednotiek (RU). S ohľadom na inovácie v oblasti hardvéru spoločnosť Huawei predstavila inovatívne inteligentné antény Wi-Fi 6 tretej generácie a celý rad úplne nových cloudových prepínačov a prístupové body AirEngine. Pokiaľ ide o inovácie v oblasti softvéru, spoločnosť Huawei vyniká výkonnou platformou automatického a inteligentného riadenia siete iMaster NCE, ktorá je základom prvej priemyselnej siete L3 pre autonómne riadenie v organizáciách. Pokiaľ ide o inovatívne obchodné modely, spoločnosť Huawei sa od ostatných dodávateľov odlišuje zavedením modelu platformy na prenájom a predaj na správu cloudu, ako aj flexibilnými možnosťami nasadenia vrátane lokálneho cloudu, verejného cloudu Huawei a cloudu vo vlastníctve MSP.

Ponuku sietí pre organizácie od spoločnosti Huawei doteraz vo veľkej miere využívajú zákazníci vo viac ako 170 krajinách a regiónoch v odvetviach, ako sú verejné služby, vzdelávanie, zdravotníctvo, výroba, financie a energetika, a pomáhajú im vybudovať pevný digitálny základ pre ich cestu digitálnej transformácie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o riešení CloudCampus od spoločnosti Huawei, navštívte stránku: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network

Vyhlásenie spoločnosti Gartner

Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho predajcu, produkt alebo službu zobrazenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby vyberali iba predajcov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner sa skladajú z názorov výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa chápať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta všetky záruky, vyjadrené alebo predpokladané, v súvislosti s týmto výskumom vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Gartner a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a na medzinárodnej úrovni a sú tu použité so súhlasom. Všetky práva vyhradené.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1974567/image_986294_22338677.jpg

