Spoločnosť JA Solar dodá všetky vysokoúčinné moduly pre najväčší fotovoltický projekt v Egypte

PEKING, 17. januára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JA Solar uzavrela partnerstvo so spoločnosťou AMEA Power, jedným z najväčších developerov v Spojených arabských emirátoch, a spojí sa s konzorciom zloženým zo spoločností China Energy Engineering Group, China Energy International Group a Zhejiang Thermal Power Construction, aby poskytla integrované riešenie pre projekty výroby veternej a fotovoltickej energie (FV) v gigawattovom rozsahu, ktoré spoločnosť AMEA začala realizovať. Z nich projekt Kom Ombo Abydos v Egypte s kapacitou 560 MW bude po dokončení najväčším samostatným fotovoltickým projektom v krajine. Spoločnosť JA Solar dodá pre tento projekt všetky moduly DeepBlue 3.0 Pro s vysokou účinnosťou. Realizácia projektu sa začala začiatkom januára 2023 a očakáva sa, že bude dokončený do 19 mesiacov.

Fotovoltický projekt Kom Ombo Abydos v Egypte vyvíja, vlastní a prevádzkuje spoločnosť AMEA Power a financujú ho Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Japonská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu (JICA) a Holandská banka pre rozvoj podnikania (FMO). Po dokončení bude projekt poskytovať čistú elektrickú energiu takmer miliónu obyvateľov Egypta.

Modul DeepBlue 3.0 Pro vybraný pre tento projekt využíva patentovanú technológiu Gapless Flexible Interconnection (GFI) od spoločnosti JA Solar. Model DeepBlue 3.0 Pro vďaka účinnosti konverzie modulu 21,7 %, ktorá v sebe spája výhody vyššej účinnosti konverzie, vynikajúcej kapacity výroby energie a vysokej spoľahlivosti, dokonale vyvažuje kvalitu, účinnosť a náklady, čím ponúka zákazníkom optimálne vyrovnané náklady na energiu (LCOE) a zabezpečuje konštantne vysoký výkon počas celého životného cyklu fotovoltickej elektrárne.

V súčasnosti v egyptskom energetickom systéme stále dominuje tradičná energia z fosílnych zdrojov, ktorá tvorí až 90 % celkovej energie. V nadväznosti na celosvetový trend smerujúci k uhlíkovej neutralite Egypt v posledných rokoch aktívne podporuje rozvoj a využívanie obnoviteľných zdrojov energie a stanovil si cieľ zvýšiť dodávky elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na 42 % do roku 2035. V novembri 2022 sa v Egypte konala 27. konferencia zmluvných strán (COP27) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Ako výrobca v odvetví obnoviteľných zdrojov energie sa spoločnosť JA Solar aktívne zúčastnila na konferencii a súvisiacich aktivitách a neustále uplatňuje model udržateľného rozvoja „Green to Green, Green to Grow, and Green to Great".

Yang Aiqing, člen predstavenstva a rotujúci prezident spoločnosti JA Solar, uviedol, že pre spoločnosť JA Solar je cťou zúčastniť sa na výstavbe projektu Kom Ombo Abydos, aby sa fotovoltická energia stala cenovo dostupnou a prístupnou pre miestnych obyvateľov. Afrika má slabý prístup k elektrickej energii, ale je bohatá na slnečné žiarenie a má jedinečnú príležitosť na rozvoj solárnej energie. Aby malo viac ľudí prístup k efektívnej a spoľahlivej ekologickej elektrickej energii, spoločnosť JA Solar aktívne podporuje rozvoj afrického trhu s fotovoltikou. Od svojho založenia si spoločnosť JA Solar stanovila poslanie: „Rozvíjať solárnu energiu v prospech celého ľudstva". Zaviazala sa a bude sa neustále snažiť podporovať rozvoj fotovoltickej technológie a využívanie fotovoltiky na celom svete.

