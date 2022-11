Spoločnosť Shanghai Electric ponúka na 7. Globálnom samite o veternej energii na mori prehľad o odvetví

ŠANGHAJ, 18. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SHANGHAI Electric Wind Power Group Co., Ltd. zorganizovala v dňoch od 10. do 12. novembra v provincii Chaj-nan 7. Globálny samit o veternej energii na mori. Predseda spoločnosti Miao Jun predniesol na otváracom ceremoniáli prejav o vývoji v odvetví. Na tohtoročnom podujatí na tému „Zvyšovanie úsilia zameraného na inovácie na podporu hladkého a koordinovaného rozvoja veternej energie na mori" sa stretli svetoví lídri a kolegovia z odvetvia, aby diskutovali o možnostiach rozvoja veternej energie na mori na celom svete, poskytli prehľad o politikách, ktoré podporujú toto odvetvie, identifikovali najmodernejšie technologické trendy a hlbšie sa pozreli na to, kam toto odvetvie smeruje.

Miao gave an impassioned speech at the 7th Global Offshore Wind Summit

Miao povedal: „Ako jeden z organizátorov fóra a spoločnosť, ktorá slúži ako meradlo pre rozvoj veternej energie na mori na celom svete, je Shanghai Electric poctená, že môže poskytnúť interaktívnu platformu pre partnerov a operátorov v dodávateľskej a odberateľskej oblasti, kde sa môžu podeliť o svoje skúsenosti, ako aj diskutovať o očakávaniach do budúcnosti tohto odvetvia. Spoločnosť Shanghai Electric získala množstvo neoceniteľných odborných znalostí a skúseností. Tešíme sa, že toto podujatie využijeme ako príležitosť spojiť sa s partnermi z odvetvia a racionálnejšie sa porozprávať o trhu s veternou energiou na mori. Domnievame sa, že pri zvažovaní projektov veternej energie je potrebné okrem počiatočných kapitálových výdavkov zohľadniť aj priebežné prevádzkové náklady. Okrem zníženia množstva potrebného kapitálu môžu takéto náväzné podniky, ako je rozšírenie nášho podnikania v oblasti zelenej energie na výrobu vodíka z veternej energie na mori, spolu s rozvojom morských fariem, cestovného ruchu a poľnohospodárstva na mori, zvýšiť ziskovosť projektov a uľahčiť rozvoj tohto odvetvia."

Spoločnosť zaujíma v tomto odvetví vedúcu pozíciu, a to nielen zriadením najväčšej siete projektov veternej energie na mori v Číne, ale aj zahájením expanzie do inovatívnych, ekologických a udržateľných projektov v oblasti energie na mori, vrátane výroby vodíka z veternej energie na mori, morských fariem, cestovného ruchu a poľnohospodárstva na mori. Spoločnosti Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd a Shenergy spoločne investovali do projektu energetických zariadení s nulovými emisiami uhlíka Yangpu Shenergy - Shanghai Electric Wind Power Zero-carbon Energy Equipment Industry v Tan-čou ako súčasť svojho záväzku napredovať v rozvoji reťazca pobrežnej veternej energie a skúmať nový multienergetický, viacodvetvový obchodný model, v ktorom sú integrované veterná energia na mori, výroba elektriny z morských prúdov a morský rybolov, ekologická výroba vodíka, skladovanie energie, cestovný ruch, a poľnohospodárstvo na mori, aby poskytovali viac možností pre iniciatívu „Ostrov čistej energie".

Spoločnosť Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd nedávno získala zmluvu na poskytnutie výskumného a ukážkového projektu prvého integrovaného plávajúceho zariadenia na svete pre veternú energiu na mori a chov rýb, vrátane hlavného vybavenia a veží. Inovatívne zariadenie sa nachádza na severovýchodnej strane ostrova Nanri v Pchu-tchien v provincii Fu-ťien, s hĺbkou vody približne 35 metrov. Zariadenie, pod vedením Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co., dcérskej spoločnosti China Longyuan Power Group, bude vyrábať energiu s využitím plávajúcej veternej turbíny a zároveň prevádzkovať pod vodou rybiu farmu, čím sa maximalizuje viacpriestorová a viacúrovňová využiteľnosť štruktúry platformy.

S poslaním poskytovať technologicky sofistikované celkové riešenia a vzhľadom na zložitosť morského prostredia a vysoké náklady na výrobu veternej energie na mori a súvisiacu údržbu, je pri poskytovaní komplexného riešenia pre plávajúce veterné turbíny jednou z najväčších výziev zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť v náročných podmienkach. Spoločnosť to nielen umožňuje, ale aj optimalizuje využitie trvalej veternej energie tým, že zaisťuje a overuje bezpečnosť a spoľahlivosť návrhu systému. Dosiahnutie spoľahlivosti začína predbežným návrhom. Potom sa vykonávajú experimenty na potvrdenie spoľahlivosti. Nakoniec je na ďalšie zvýšenie spoľahlivosti implementovaná digitálna prevádzka a údržba.

Spoločnosť Shanghai Electric Wind Power bude prostredníctvom technologických inovácií pokračovať v opakovaní a aktualizácii svojich obchodných modelov a aplikačných scenárov, ako súčasť celkového prechodu na integráciu viacerých zdrojov energie, uľahčenie spoločného rozvoja s inými odvetviami, a prispeje k spoločnej budúcnosti viacerých priemyselných reťazcov. Dodávateľ energie bude pokračovať v testovaní ďalších vylepšení modelov s cieľom poskytovať vysoko spoľahlivé a dôveryhodné komplexné riešenia pre trvalý pokrok, keďže v dôsledku technických objavov a inovácií budú k dispozícii nové scenáre a aplikácie „wind power+".

