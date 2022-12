Spoločnosti Restaurant Brands International a McWin rozširujú legendárne značky Burger King® a Popeyes® vo východnej Európe

Spoločnosť McWin uzatvára rámcové franšízové a rozvojové zmluvy na rozvoj značky Burger King v Českej republike, Poľsku a Rumunsku a značky Popeyes v Českej republike a Poľsku v rámci expanzie na európske trhy.

ZUG, Švajčiarsko, 4. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Restaurant Brands International (TSX: QSR) (NYSE: QSR) („RBI") a McWin, jeden z najrenomovanejších prevádzkovateľov v Európe, dnes s potešením oznamujú, že pobočky McWin získali exkluzívne franšízové a rozvojové práva na rozvoj značiek Burger King a Popeyes v niekoľkých krajinách východnej Európy, pričom nové reštaurácie budú otvorené v roku 2023.

Spoločnosť McWin prostredníctvom svojej novozaloženej platformy Rex Concepts CEE plánuje rozšíriť značku Burger King s mäsom grilovaným na ohni v Českej republike, Poľsku a Rumunsku a uviesť ikonickú značku reštaurácií s vyprážaným kuracím mäsom Popeyes do Českej republiky a Poľska, pričom v priebehu nasledujúcich 10 rokov plánuje v týchto krajinách otvoriť 600 reštaurácií.

„Sme nadšení, že sa nám podarilo dosiahnuť tento míľnik so spoločnosťou McWin, a sme presvedčení, že ich bohaté skúsenosti s rozvojom podnikania sa premietnu do úspešnej expanzie našich legendárnych značiek vo východnej Európe," povedal David Shear, prezident spoločnosti Restaurant Brands International Inc., materskej spoločnosti Burger King a Popeyes. „Toto oznámenie podčiarkuje náš záväzok obslúžiť viac hostí a ponúknuť im okrem iných obľúbených jedál aj náš legendárny sendvič Whopper® s mäsom grilovaným na ohni a naše skvelé kuracie mäso na louisianský spôsob. Je to dôležitý krok na našej ambicióznej ceste k expanzii týchto značiek a tešíme sa, že môžeme naďalej rozširovať našu pôsobnosť vo východnej Európe."

„Teší nás, že môžeme pokračovať v posilňovaní vedúcej pozície spoločnosti McWin v Európe, kde vidíme významné príležitosti na rast a začlenenie silných prémiových značiek do nášho rastúceho portfólia 1 300 reštaurácií, ako sú Burger King a Popeyes," uviedol Henry McGovern, spoluzakladateľ spoločnosti McWin. „Po augustovej akvizícii spoločnosti BK SEE Poland S.A. ide o druhú investíciu, ktorú sme uskutočnili prostredníctvom nášho fondu McWin Restaurant Fund v hodnote 525 miliónov EUR, ktorá potvrdzuje náš záväzok pomáhať značkám dosiahnuť ďalšiu úroveň prevádzkovej dokonalosti, sprístupnením udržateľnej dlhodobej hodnoty pre zákazníkov, zamestnancov, komunity a miestne ekonomiky, v ktorých pôsobíme."

Dnešné oznámenie odráža celosvetovú príťažlivosť značiek Burger King a Popeyes na celom svete. Reťazec Burger King pôsobí vo viac ako 19 000 prevádzkach vo viac ako 100 krajinách sveta vrátane 33 krajín Európy.

Vášeň Popeyes pre jej louisianské dedičstvo, vynikajúce 12 hodín marinované kurčatá, originálne a chuťovo výrazné jedlá jej umožnila stať sa jedným z najväčších svetových reťazcov reštaurácií rýchleho občerstvenia s viac ako 3 800 reštauráciami vo viac ako 30 krajinách sveta vrátane nedávno otvorených reštaurácií v Spojenom kráľovstve, Rumunsku, Španielsku a Švajčiarsku. Táto ambiciózna cesta expanzie je súčasťou rozsiahlej stratégie rozširovania pôsobnosti na kľúčových trhoch po celom svete, ktorá umožňuje poskytovať služby čoraz viac hosťom a ponúkať im výnimočné zážitky.

Spoločnosť McWin sa zaviazala ponúkať svetoznáme a chutné menu, ktoré hostia poznajú a milujú, a poskytovať návštevníkom najlepšie zážitky vo svojej triede, a to pri osobnej návšteve reštaurácie aj online prostredníctvom personalizovaných digitálnych inovácií. Nové reštaurácie Burger King a Popeyes budú vybavené digitálnymi objednávkovými obrazovkami, mobilnými objednávkami, obsluhou pri stole a donáškou, aby si hostia mohli pohodlne objednať a vychutnať chutné jedlo spôsobom, ktorý im vyhovuje.

Hostia Burger Kingu a Popeyes sa môžu tešiť, že sa v roku 2023 zahryznú do bezkonkurenčného sendviča Whopper a chrumkavého kuracieho sendviča Popeyes a že si ešte viac obľúbia ich jedinečné chute.

O Burger King

Značka Burger King® bola založená v roku 1954 a je celosvetovým reťazcom rýchleho občerstvenia s hamburgermi, ktorý je známy kvalitou potravín a hodnotou ako jediné miesto, kde môžu hostia dostať ikonický sendvič Whopper® s mäsom grilovaným na ohni. Systém Burger King® spravuje viac ako 18 800 prevádzok vo viac ako 100 krajinách. Takmer 100 % reštaurácií Burger King® vlastnia a prevádzkujú nezávislí majitelia franšíz, pričom mnohé z nich sú rodinné prevádzky, ktoré pôsobia na trhu už desaťročia. Ak sa chcete o značke Burger King® dozvedieť viac, navštívte stránku www.bk.com.

O Popeyes®

Spoločnosť Popeyes® bola založená v roku 1972 v New Orleans a má viac ako 50-ročnú históriu a kulinársku tradíciu. Popeyes® sa vyznačuje jedinečným menu v neworleanskom štýle, ktoré ponúka pikantné kuracie mäso, kuracie plátky, vyprážané krevety a ďalšie regionálne jedlá. Vášeň reťazca pre svoje louisianské dedičstvo a chutné autentické jedlá umožnili spoločnosti Popeyes® stať sa jedným z najväčších svetových reťazcov rýchleho občerstvenia s kuracím mäsom s viac ako 3 800 reštauráciami v USA a na celom svete. Ak sa chcete o značke dozvedieť viac, navštívte webovú lokalitu značky Popeyes® na adrese www.popeyes.com alebo nás sledujte na Facebooku, Twitteri a Instagrame.

O spoločnosti Restaurant Brands International

Spoločnosť Restaurant Brands International Inc. je jednou z najväčších svetových spoločností prevádzkujúcich reštaurácie rýchleho občerstvenia s celkovým ročným obratom viac ako 35 miliárd USD a s viac ako 29 000 reštauráciami vo viac ako 100 krajinách. Spoločnosť RBI vlastní štyri najvýznamnejšie a najkultovejšie značky reštaurácií rýchleho občerstvenia na svete – TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® a FIREHOUSE SUBS®. Tieto nezávisle prevádzkované značky už desaťročia poskytujú služby svojim hosťom, majiteľom franšíz a komunitám. V rámci svojho programu Restaurant Brands for Good sa spoločnosť RBI snaží zlepšiť ukazovatele udržateľnosti v oblasti výživy, životného prostredia, ľudí a komunít.

O spoločnosti McWin

McWin je súkromná investičná spoločnosť, ktorú založili Henry McGovern a Steven K. Winegar a ktorá spolupracuje s vynikajúcimi zakladateľmi a generálnymi riaditeľmi, ktorí majú odvahu uskutočniť prevratnú zmenu, najmä v sektore potravinárstva a potravinárskych technológií.

Henry McGovern je zakladateľom spoločnosti AmRest Holdings SE, jednej z popredných európskych spoločností v oblasti stravovacích služieb, ktorá sa pod jeho vedením rozrástla na viac ako 2 300 reštaurácií v 25 krajinách a zamestnáva viac ako 55 000 zamestnancov. Steven K. Winegar bol akcionárom a vedúcim pracovníkom spoločnosti Grupo Zena a zakladateľom spoločnosti Restaurant Grupo Empresarial, Megafood SL a bývalým členom predstavenstva spoločnosti Telepizza. Spoločne vybudovali alebo prevádzkujú viac ako 4 200 reštaurácií v Európe, USA a Číne a majú rozsiahle skúsenosti s investovaním do potravinárskych technológií, ako aj do prelomových technológií v širšom zmysle. Spoločnosť McWin a fondy, ktorým poskytuje poradenstvo, v súčasnosti investujú do spoločností Gail's, Vapiano, CookUnity, Dean & David, výrobcov alternatívnych bielkovín, ako sú BlueNalu, Perfect Day, The Every Company (predtým Clara Foods), Impossible Foods, UPSIDE Foods (predtým Memphis Meats) a popredných spoločností v oblasti potravinárskych technológií, ako sú Footprint, Oishii a Menu.

Výhľadové vyhlásenia

Táto tlačová správa obsahuje určité výhľadové vyhlásenia a informácie, ktoré odrážajú súčasné presvedčenia a očakávania manažmentu v súvislosti s budúcimi udalosťami, iniciatívami a prevádzkovou výkonnosťou, a ktoré sa vzťahujú len k dátumu vydania tejto správy. Tieto výhľadové vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti a zahŕňajú množstvo rizík a neistôt. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú okrem iného vyhlásenia týkajúce sa našich očakávaní, pokiaľ ide o našu schopnosť otvoriť 600 reštaurácií Burger King a Popeyes (na spoločnom základe) v Poľsku, Českej republike a Rumunsku v priebehu nasledujúcich desiatich (10) rokov, schopnosť poskytovať hosťom tie najlepšie zážitky vo svojej triede, a to v reštaurácii aj online, prostredníctvom personalizovaných digitálnych inovácií, schopnosť poskytovať udržateľnú hodnotu zákazníkom, zamestnancom a komunitám a ekonomikám Poľska, Rumunska a Českej republiky a schopnosť dokončiť ambicióznu expanziu značiek Burger King a Popeyes v rámci širšej stratégie zvyšovania ich pôsobnosti na kľúčových trhoch po celom svete. Faktory, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od očakávaní RBI, sú podrobne uvedené v dokumentoch, ktoré RBI predložila americkej Komisii pre cenné papiere a burzy a regulačným orgánom pre cenné papiere v Kanade, ako napríklad jej výročné a štvrťročné správy a aktuálne správy na formulári 8-K, a zahŕňajú nasledujúce riziká: riziká súvisiace s našou schopnosťou úspešne realizovať stratégiu domáceho a medzinárodného rastu a riziká súvisiace s medzinárodnými operáciami; riziká súvisiace s našou schopnosťou konkurovať na domácom a medzinárodnom trhu v intenzívne konkurenčnom odvetví; globálne ekonomické alebo iné obchodné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť želanie alebo schopnosť našich zákazníkov kupovať naše výrobky; naše vzťahy s našimi franšízantmi a ich úspech a riziká súvisiace s naším plne franšízovým obchodným modelom; účinnosť našich marketingových a reklamných programov a podpora týchto programov zo strany franšízantov. Okrem prípadov, ktoré vyžadujú platné zákony, nepreberáme povinnosť aktualizovať tieto výhľadové vyhlásenia, či už z dôvodu nových informácií, následných udalostí alebo okolností, zmeny očakávaní alebo inak.

Kontakty: [email protected]om, [email protected]

