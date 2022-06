Spolupráce společností Flexxible IT a xFusion umožňuje podnikům získat cenově dostupnější hybridní pracovní prostory

Flexxible IT kombinuje své rozsáhlé technické znalosti, globální zkušenosti v tomto oboru a nejlepší technologie ve své třídě, aby jejich využitím poskytovala komplexní a diferencovaná hybridní řešení. Partnerství se společností xFusion prohlubuje a posiluje zaměření společnosti Flexxible IT na poskytování řešení hybridních pracovních prostorů založených na hardwaru společnosti xFusion, který nabízí rychlé a jednoduché možnosti nasazení, analýzy, automatizace, monitorování a správy hybridních pracovních prostorů při práci s více cloudy.

„Společnost Flexxible IT je lídrem v oblasti DaaS již od roku 2008 a jsme nadšeni, že můžeme navázat spolupráci právě se společností xFusion a umožnit tak širší využití této služby," konstatoval Sebastian Prat, generální ředitel a zakladatel společnosti Flexxible IT. „Naše strategická spolupráce na trhu představuje cenově výhodné řešení hybridního pracovního prostoru, které zákazníkům umožňuje pracovat odkudkoliv, s těmi nejlepšími podmínkami pro koncové uživatele a také s tím nejlepším zabezpečením."

„Ve společnosti xFusion usilujeme o to, abychom prostřednictvím našeho špičkového výpočetního řešení a služeb umožnili jakoukoliv formu realizace digitální transformace," prohlásil Qin Feng, generální ředitel společnosti xFusion. „Kombinací prvotřídního hardwaru společnosti xFusion s vynikajícím technologickým řešením a jedinečnými zkušenostmi společnosti Flexxible IT nabízíme cenově dostupné řešení hybridního pracovního prostoru, které je ideální pro výpočetní požadavky koncových uživatelů v jakémkoliv podniku."

O společnosti Flexxible IT

Flexxible IT je ztělesněním budoucnosti hybridní práce, kdy se prolínají světy lokálních a cloudových počítačů a umožňují provoz virtuálních desktopů i aplikací odkudkoliv. Flexxible IT spravuje více než 700.000 uživatelů a je lídrem v oblasti DaaS řešení ve Španělsku. Další informace najdete na adrese: www.flexxible.com.

O společnosti xFusion

xFusion je předním světovým poskytovatelem infrastruktury a služeb výpočetního výkonu. Společnost xFusion poskytuje své služby zákazníkům ve 130 zemích a regionech, včetně 211 společností uvedených na žebříčku Fortune 500, a to v oblasti financí, dopravců, internetu, dopravy a energetiky. Další informace najdete na adrese https://www.xfusion.com/en.

