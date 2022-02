Sportereignisse aus aller Welt für Zuschauer in Asien: Eclat Media Group arbeitet mit Tata Communications zusammen

Die neuen Sportkanäle SPOTV und SPOTV2 von Eclat produzieren und senden ab sofort Kommentare in den jeweiligen Landessprachen mit der Medienumgebung von Tata Communications

MUMBAI, Indien und SINGAPUR, 10. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , ein weltweit tätiger Wegbereiter für digitale Ökosysteme und die Eclat Media Group , ein führender Sport-Fernsehsender, haben heute die Ausweitung der Übertragung von Sportinhalten für Eclat-Zuschauer in mehreren asiatischen Ländern bekannt gegeben, unter anderem in Indonesien, auf den Philippinen, in Malaysia, Singapur und Thailand. Im Rahmen der neuen Vereinbarung können die neu gegründeten Kanäle SPOTV und SPOTV2 der Eclat Media Group jährlich mehr als 4000 Stunden Inhalte übertragen.

Die Tata Communications-Medienumgebung in Verbindung mit den Video Connect- und Satellite Uplink-Diensten wird es den Kommentatoren von SPOTV und SPOTV2 ermöglichen, Kommentare in ihrer jeweiligen Landessprache zu senden, die den Videofeeds der Zuschauer in den jeweiligen Regionen hinzugefügt werden. Sportfans in ganz Asien können nun ihre Lieblingssportarten aus aller Welt mit Kommentaren in ihrer eigenen Sprache sehen. So wird die Reichweite von Inhalten für Millionen neuer potenzieller Zuschauer erweitert.

„Es ist uns eine Freude, Tata Communications, einen weltweiten Wegbereiter für digitale Ökosysteme, als wertvollen Netzwerkpartner zu haben. Mit dem Ausbau der Verbreitung unserer Inhalte in der gesamten Region wollen wir uns auf die Verbreitung lokalisierter und gezielt ausgesuchter Inhalte für die einzelnen Märkte konzentrieren. Mit dieser spannenden Partnerschaft erreichen SPOTV und SPOTV2 eine nahtlose Lokalisierung und Bereitstellung unserer hochwertigen Sportinhalte für Fans in ganz Asien", erklärte Lee Choong Khay (CK), CEO von SPOTV.

Dhaval Ponda, Leiter der Medien- und Unterhaltungsdienste weltweit bei Tata Communications, betonte: „Die Zuschauerzahlen im Sport haben sich im Laufe der Jahre dramatisch verändert, und die Technologie spielt eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des Seherlebnisses im eigenen Zuhause." Weiter erklärte er: „Durch den Zusammenschluss mit der Eclat Media Group wollen wir den Sportfans in ganz Asien ein besseres Erlebnis bieten, sodass sie ihre Lieblingssportarten aus aller Welt oder aus dem eigenen Land mitverfolgen können – sei es Motorsport, Tennis, Baseball oder Volleyball. Unsere erstklassige Medieninfrastruktur in Verbindung mit der Ambition von Eclat, der Pionier bei der Bereitstellung sprachspezifischer Sportinhalte für Fans in jedem Land zu sein, treibt die Transformation des Sportkonsums in ganz Asien voran."

Die Eclat Media Group hat vor kurzem zwei neue Kanäle – SPOTV und SPOTV2 – in mehreren Regionen in Südostasien und in ausgewählten ostasiatischen Gebieten wie Indonesien, Thailand, Singapur, Malaysia, Macau, Mongolei und den Philippinen ins Leben gerufen. Die Kanäle übertragen Inhalte wie die Tennis-Grand-Slam-Turniere Wimbledon und die US Open, Motorsport-Meisterschaften MotoGP und WorldSBK, World Table Tennis- und Badminton World Federation-Veranstaltungen sowie beliebte asiatische Sportarten, darunter die Korean Baseball Organization (KBO) League, die Korean Basketball League (KBL), die V-League (Volleyball) und die V.League (Japan).

Die Medien- und Unterhaltungsdienste von Tata Communications bieten eine umfangreiche Suite an Lösungen für den globalen Workflow der Medienwertschöpfungskette, einschließlich Beitrag, Verarbeitung und Ausstrahlung. Dank einer weltumspannenden Infrastruktur für die Bereitstellung von End-to-End-Inhalten in großem Maßstab ermöglicht das Unternehmen über 9.000 Live-Events, 700 TV-Kanäle und 60.000 Stunden Live-Inhalte und erreicht weltweit über 2 Milliarden Sportfans. Weitere Informationen zu den Medien- und Unterhaltungsdiensten von Tata Communications finden Sie auf https://www.tatacommunications.com/media-entertainment/ .

Informationen zur Eclat Media Group

Die Eclat Media Group ist der führende Anbieter von Sportmedien in Südkorea. Die 2004 gegründete Eclat Media Group berichtet über die Premier League, die UEFA Champions League, die LA Liga, die Serie A, die MLB, die NBA, die UFC und andere große weltweite Sportereignisse in Südkorea über ihre sieben Sportkanäle unter dem Namen „SPOTV" und über Südkoreas erste abonnementbasierte OTT-Plattform, „SPOTV NOW". Darüber hinaus veröffentlicht Eclat unter anderem das Printmagazin Golf Digest Korea, die E-Zeitung SPOTV NEWS, betreibt ein Werbemedienunternehmen, SPOTV Connect, sowie die PR-Firma Konnectivity.

Informationen zu SPOTV

SPOTV ist eine Tochtergesellschaft der südkoreanischen Eclat Media Group. Als Tochtergesellschaft in Südostasien ist sie seit Oktober 2021 in Singapur registriert und ansässig. Die Gruppe betreibt das Sportnetzwerk Nummer Eins in Südkorea, SPOTV, und betreibt andere Geschäftsbereiche wie Printmedien, Werbung und PR. SPOTV betreibt zwei regionale Sportkanäle, SPOTV und SPOTV2, und ist derzeit in ganz Südostasien und sowie in ausgewählten ostasiatischen Gebieten wie Indonesien (MNV Vision Networks, Telkom Group), Thailand (Truevisions), Singapur (Singtel, StarHub), Malaysia (Astro, Unifi TV), Macau (Macau Cable TV), der Mongolei (Univision) und auf den Philippinen (SkyCable) zu sehen. Die Streaming-Plattform SPOTV NOW soll 2022 an den Start gehen. Sie sendet weltweit renommierte Sportereignisse wie MotoGP, Wimbledon, die US Open (Tennis), The Open Championships, World Table Tennis und die Events der Badminton World Federation.

SPOTV hat es sich zum Ziel gesetzt, eine integrative und dynamische Plattform werden, mit der sich die Sportfans in Asien identifizieren können.

Informationen zu Tata Communications

Das zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Verkehrsvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com . Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2022 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

