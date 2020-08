Spotware fête 10 ans d'innovation en fintech

LIMASSOL, Chypre, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- Voici 10 ans maintenant que Spotware, et peu après cTrader, son produit phare, ont fait leur entrée sur le marché pour devenir les symboles de l'innovation en fintech. Ces dix ans de croissance, de développement et de mises à jour continus, avec pour point de départ une plateforme de trading toute nouvelle, formée autour de l'idée Traders First™, ont débouché sur des produits courus et plébiscités par les cambistes, riches en fonctionnalités et en intégrations, appréciés par les plus grands noms du courtage du monde entier.

Andrey Pavlov et Ilya Holeu ont fondé Spotware en 2010, et lancé la plateforme cTrader moins d'un an après. Experts de la fintech avec des années d'expérience en technologie et en marché des changes, ils ont tout donné pour créer un produit dépourvu de tous les défauts auxquels ils avaient dû faire face au cours de leur carrière. Transparence, équité, exécution impeccable et une approche privilégiant le trader sont les caractéristiques du produit que le marché adore.

cTrader aujourd'hui

Avec plus de 60 courtiers mondialement connus, des millions de cambistes et plus de 40 intégrations avec des fournisseurs de liquidité, des GRC et des fournisseurs de données, cTrader Suite est sans conteste un produit de choix. La plateforme STP/ECN de cTrader présente des avantages pour les deux types de clients : les traders bénéficient d'une expérience complète en toute transparence, et les différents courtiers peuvent étendre leur base clients et ainsi agrandir leur part de marché.

L'équipe Spotware croit en l'innovation comme facteur de succès et travaille dur chaque jour pour non seulement respecter les normes du secteur compétitif du Forex, mais également les dépasser. Elle aspire à fournir la meilleure plateforme de trading au monde.

« Nous sommes déjà bien en avance sur le plan des fonctionnalités, de la convivialité et de l'attrait de notre produit. Nous avons bien l'intention d'aller encore plus loin », a déclaré Andrey Pavlov, PDG et fondateur de Spotware à l'occasion du 10e anniversaire de sa société.



À propos de Spotware

Spotware est un fournisseur fintech plébiscité, spécialisé dans les solutions commerciales complètes et les projets de développement personnalisés. La société est connue plus particulièrement pour son produit-phare, cTrader, plateforme sophistiquée de trading sur le marché des changes et des CFD utilisée par des leaders du courtage et à laquelle des millions de traders du monde entier font confiance. Fondée sur les valeurs de transparence et l'approche Traders First™, elle développe des produits qui évoluent en fonction des exigences du paysage commercial et réglementaire, et servent les intérêts de tous les protagonistes du marché.

