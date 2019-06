Správa o farbách HONOR 20: „Pozitivita" v časopise Vogue v hlavných mestách módy Londýne a Miláne

Správa o farbách HONOR 20 sa zaoberá práve touto problematikou a vyzýva ľudí, aby zachytili zázrak farieb okolo seba, využili špičkovú technológiu profesionálneho fotoaparátu série HONOR 20 a využili jej schopnosť pozitívne ovplyvniť vlastný život.

Správa o farbách HONOR 20 uvádza, že dve tretiny (66%) ľudí verí, že farby, ktoré nosia, môžu vytvoriť prvý dojem, a viac ako polovica (53%) z nich si myslí, že iní ľudia si o nich vytvárajú názory na základe farieb, ktoré nosia.

Odborník na farby Jules Standish, uznávaná autorita v oblasti farebných trendov, vysvetľuje, že vo farbách sa skrýva sila, pretože vyvolávajú emocionálne a nie racionálne reakcie mozgov:

„Prvý dojem je dôležitý a ako môžete dať svetu lepšie najavo, kto ste, ako prostredníctvom módy. Modré oblečenie a doplnky vám pomôžu vytvoriť dojem dôvery, diplomacie a spoľahlivosti - čo je ideálne pre pracovné pohovory. Čierna farba na prvom rande vysiela signál tajomstva, a udržiava vaše emócie pod kontrolou s úmyslom odhaliť viac zo svojej skutočnej podstaty neskôr. Naproti tomu, ak si oblečiete na prvé rande červenú, znamená to vášeň a vzrušenie priťahujúce pozornosť.

HONOR sa rozhodol vyzvať ľudí, aby si všímali a zachytili zázraky okolo seba a včera v noci odhalil sériu HONOR 20. Táto nová technológia vybudovaná na báze smartfónu s najlepším Quad fotoaparátom vo svojej triede s umelou inteligenciou, funguje ako digitálne zrkadlovky, ale s pohodlím a štýlom smartfónu. So štyrmi rôznymi objektívmi fotoaparátu umožňuje používateľom premeniť magický moment na fotografiu alebo video cez deň aj v noci.

Prezident spoločnosti HONOR George Zhao uviedol: „V spoločnosti HONOR vieme, aká dôležitá je farba. Séria HONOR 20 použila najmodernejšiu technológiu, ktorá pomáha používateľom zažiť zázraky sveta ako nikdy predtým. HONOR chápe, že farba nie je len vec, ktorú vidíte, ale niečo, čo cítite, a tento postreh je rozhodujúci pre dizajn a výkon nového smartfónu.

Princíp dizajnu značky HONOR „Vždy lepšie" sa premieta do inovatívneho dizajnu a unikátnych farieb nového smartfónu HONOR 20 - Phantom Black a Phantom Blue. Tieto nádherné farby sú zvýraznené zázrakom dynamického holografického dizajnu. Dynamický holografický zadný kryt je výsledkom dvojstupňového procesu, ktorý umožnila prvá technológia Triple 3D Mesh od spoločnosti HONOR. Hĺbková vrstva vznikla pomocou presnej techniky a miliónov miniatúrnych hranolov, ktoré pripomínajú kúsky diamantov. Výsledkom je optický efekt naznačujúci hĺbku, ktorý odlišuje sériu HONOR 20 od jej predchodcov.

