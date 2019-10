Správa spoločnosti Risen Energy za tretí kvartál: čistý zisk sa vyšplhal na 237,34%

NINGBO, Čína, 28. októbra 2019 /PRNewswire/ -- 21. októbra spoločnosť Risen Energy Co., Ltd. uverejnila správu o finančných výsledkoch za tretí kvartál roku 2019. Prevádzkový príjem za toto obdobie dosiahol 3,718 miliárd juanov (približne 526 miliónov USD), čo je o 77,49% viac ako v predchádzajúcom roku. Čistý zisk prerozdelený medzi akcionárov medziročne vzrástol o 237,34% na 299 miliónov juanov (približne 42,3 milióna USD), zatiaľ čo čistý zisk prerozdelený medzi akcionárov po odpočítaní jednorazových ziskov a strát dosiahol približne 261 miliónov juanov (približne 36,9 milióna USD), to znamená medziročný vzrast o 134,46%.

Výsledky za prvé tri štvrťroky boli tiež celkom pozitívne. Prevádzkový zisk za prvé tri štvrťroky vzrástol na 9,77 miliárd juanov (približne 1,38 miliárd USD), medziročný rast je 42,87%, zatiaľ čo čistý zisk prerozdelený medzi akcionárov dosiahol 783 miliónov juanov (približne 111 miliónov dolárov) a vzrástol o 271,13%. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšila produkcia fotovoltických článkov a komponentov spoločnosti a vzrástli aj príjmy z predaja súvisiacich solárnych výrobkov a zodpovedajúci zisk z predaja.

Ako jeden zo špičky 10 výrobcov fotovoltických modulov v Číne sa spoločnosť Risen Energy už mnoho rokov zaoberá výskumom, vývojom a výrobou kremíkových článkov a modulov zo solárnych kryštálov, ako aj výstavbou a prevádzkou fotovoltických elektrární, akumuláciou hlbokých technických rezerv a vývojom mnohých základných technológií. Prostredníctvom technickej rezervy a akumulácie zariadení, procesov a materiálov súvisiacich s heterojunkciou (HJT) spoločnosť Risen Energy zvládla technológiu výroby HJT a úspešne vyvinula vysokoúčinné komponenty článkov HJT.

19. augusta spoločnosť Risen Energy usporiadala slávnostný výkop svojho vysokoúčinného projektu výroby HJT článkov a modulov s výkonom 2,5 GW v okrese Ninghai, v meste Ningbo v provincii Zhejiang. Očakáva sa, že projekt bude dokončený v roku 2021 a po spustení plnej výroby prinesie tržby z predaja vo výške 5 miliárd juanov (približne 700 miliónov USD). HJT články spoločnosti majú konverznú účinnosť presahujúcu 23% a zahŕňajú integrované half-cut, imbrikátové spodné vrstvy s dvojitým sklom a vysokou mierou odrazivosti priamo v konštrukcii článku. Vďaka použitiu vysokoúčinnej technológie bifaciálnych HJT článkov môžu HJT komponenty spoločnosti Risen Energy vyrábať elektrinu na oboch stranách panela a poskytovať investorom o 10 až 30% vyššiu úroveň príjmov z vyrobenej energie.

Okrem článkov HJT výskumný a vývojový tím spoločnosti Risen Energy úspešne vyvinul aj half-cut technológiu druhej generácie ultra-vysokého využitia svetla a veľmi nízkej straty energie prostredníctvom spoločnej optimalizácie pokročilej pasivácie batérií a vysoko efektívneho balenia komponentov. Po testovaní nezávislou testovacou a certifikačnou organizáciou tretej strany TUV SUD dosiahla účinnosť fotoelektrickej konverzie svojich 72-článkových modulov Jäger HP 21% a patrí medzi najefektívnejšie v tomto sektore. Maximálna účinnosť konverzie monokryštalického článku MBB prekročila 23,00%, pričom priemerná účinnosť bola 22,73%. Spoločnosť plánuje v tomto roku prejsť na sériovú výrobu technológie MBB.

Rýchla expanzia na trhy mimo Číny tiež poskytuje dôležitú podporu rastu zisku spoločnosti Risen Energy. V súčasnosti sa globálna obchodná prítomnosť spoločnosti rozšírila do Európy a Spojených štátov, Juhovýchodnej Ázie, Oceánie a Ázie. V krajinách a regiónoch hraničiacich s pásmom I niciatívy pásu a cesty Čínskej vlády, najmä v Kazachstane a na Ukrajine, dosiahla spoločnosť tiež významné výsledky.

Spoločnosť Risen Energy sa v prvej polovici roku 2019 umiestnila na druhom mieste v dodávkach na európsky trh, s objemom dodávok presahujúcim 10% celého čínskeho vývozu solárnych zariadení do regiónu. Okrem Ukrajiny sa Risen Energy prepracoval na prvé miesto v Dominikánskej republike, kde je dodávateľom viac ako 50% dodaných modulov, čím sa stal lídrom vo vývoze komponentov do tohto karibského štátu.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd