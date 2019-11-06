Справедливость восторжествовала: SPI Group выиграла давний спор по поводу торговой марки Stolichnaya

СИДНЕЙ (SYDNEY), 6 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- В четверг, 31 декабря этого года, компания SPI Group одержала победу в 15-летнем споре с российским Федеральное казённым предприятием "Союзплодоимпорт" (ФКП) относительно прав собственности на зарегистрированные SPI Group торговые марки Stolichnaya (Cтоличная) в Австралии.

За последние 3 года это уже третья победа SPI Group в австралийских судах. Теперь компания располагает всеми возможностями для подачи иска о возмещении судебных издержек, которые на сегодняшний день уже превышают 7 млн долл. США.

Последнее решение суда свидетельствует о полной победе SPI Group в многолетней тяжбе, где компания выступала в качестве ответчика. Разбирательство, ставшее одним из самых длительных дел, рассматривавашихся федеральным судом Австралии, наконец-то подошло к концу.

Дело является частью текущей юридической баталии, в которой представители Российской Федерации предпринимают попытки принудительного отчуждения торговых марок SPI в иностранных судах.

Победа в этом споре в очередной раз доказывает тот факт, что SPI Group является законным владельцем торговых марок Stolichnaya.

SPI и её аффилированные лиц владеют правами на данную торговую марку в более чем в 180 странах мира.

О компании SPI Group S.à r.l.

SPI Group - независимая компания с многонациональной командой талантливых специалистов. Штаб-квартира организации расположена в Люксембурге, а производственные базы компании функционируют в США, Латвии, Мексике, Аргентине и Испании. Группа прилагает усилия для реализации амбициозной цели - создания портфеля уважаемых брендов избранных премиальных напитков путём контроля и оптимизации каждого этапа технологического процесса - от выращивания урожая до реализации готовой продукции.

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