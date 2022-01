Spreedly mais do que dobra o volume de transações em relação ao ano anterior na América Latina

DURHAM, Carolina do Norte, 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Spreedly, provedor da plataforma líder de orquestração de pagamentos, anunciou hoje que o volume de transações em toda a América Latina na plataforma Spreedly cresceu mais de 100% em relação ao ano anterior.

Como um dos mercados de comércio eletrônico de crescimento mais rápido do mundo, há uma forte demanda por maneiras de escalar mais facilmente os pagamentos em toda a região. Em um recente relatório publicado pela Americas Market Intelligence (AMI), estima-se que as taxas de crescimento para a América Latina de 2020 a 2024 estejam entre 20% a mais de 40%.

Para aproveitar esse crescimento e entrar mais rapidamente em novos mercados em toda a América Latina, as empresas estão recorrendo à orquestração de pagamentos. O Spreedly está posicionado de forma única para atender a essas necessidades com experiência significativa, atendendo aos objetivos de pagamentos de clientes em rápido crescimento na região como Rappi, Cabify, PedidosYa e muitos outros. Além disso, o Spreedly continua a inovar na região com um lançamento anunciado anteriormente de um programa conjunto com a Visa para fomentar e aumentar a adoção da tokenização de rede.

De acordo com Carlos Ayalde, diretor global de pagamentos da Rappi, uma plataforma de entrega sob demanda e em rápido crescimento atualmente em operação em nove países e mais de 250 cidades, "no espaço de pagamentos, cada região opera à sua maneira. Isso significa que à medida que expandimos e crescemos rapidamente, os processos, ferramentas e serviços que usamos em um país muitas vezes não podem ser usados no outro e seríamos forçados a investir muito tempo e recursos na construção e manutenção de novas integrações."

"Trabalhando com o Spreedly, desenvolvemos um sistema super flexível que nos permite escolher e experimentar a combinação certa de operações para manter nossas taxas de autorização onde precisam estar, além de gerenciar fraudes. Podemos trabalhar facilmente com diferentes parceiros de gateway para que possamos direcionar as transações por tipo de compra, país de emissão ou qualquer combinação de diferentes métricas."

Para mais informações sobre as integrações disponíveis hoje por meio da plataforma de orquestração de pagamentos do Spreedly, acesse https://www.spreedly.com/gateways.

Sobre o Spreedly

A plataforma de orquestração de pagamentos do Spreedly habilita e otimiza transações digitais com o mercado de serviços de pagamento mais completo do mundo. Com a nossa plataforma de pagamentos, empresas globais e empresas com hipercrescimento expandem seus negócios digitais com maior rapidez. Centenas de clientes em todo o mundo protegem os dados de seus cartões em nosso "cofre" com certificação PCI Compliance e utilizam os dados tokenizados do cartão para habilitar e otimizar mais de 30 bilhões de dólares em volumes de transações anuais com qualquer serviço de pagamento. O Spreedly está sediado no centro de Durham, Carolina do Norte.

Contato:

[email protected]

888.727.7750

FONTE Spreedly

SOURCE Spreedly