Sprint Activa La Verdadera Red Móvil 5G en Atlanta, Dallas-Fort Worth, Houston y Kansas City

Sprint 5G dejará que los clientes inalámbricos experimenten nuevas experiencias, desde servicios de juegos y entretenimiento, hasta IdC y aplicaciones empresariales. El servicio de hoy está disponible en las siguientes locaciones:

Atlanta : Sprint 5G cubre aproximadamente 160 millas cuadradas y 580,000 personas del centro de la ciudad a Dunwoody .





Sprint 5G cubre aproximadamente 160 millas cuadradas y 580,000 personas del centro de la ciudad a . Dallas-Fort Worth : Sprint 5G cubre aproximadamente 575 millas cuadradas y 1.6 millones de personas en todo el área de Dallas-Fort Worth sirviendo las áreas de Irving , el centro de Fort Worth , incluyendo Sundance Square , Las Colinas y el área del norte de Dallas desde Preston Hollow hasta Addison.





Sprint 5G cubre aproximadamente 575 millas cuadradas y 1.6 millones de personas en todo el área de sirviendo las áreas de , el centro de , incluyendo , Las Colinas y el área del norte de desde hasta Addison. Houston : Sprint 5G cubre aproximadamente 165 millas cuadradas y 800,000 personas en todo el centro cultural de Houston desde el centro hasta el Memorial City Mall / City Center Plaza.





Sprint 5G cubre aproximadamente 165 millas cuadradas y 800,000 personas en todo el centro cultural de desde el centro hasta el Memorial City Mall / City Center Plaza. Kansas City : Sprint es el primer operador inalámbrico en lanzar 5G en su ciudad natal, con un servicio que cubre aproximadamente 225 millas cuadradas y 625,000 personas desde el centro de Kansas City, MO , hasta Overland Park, KS , donde la compañía tiene su sede central.

La tecnología 5G utilizada por Sprint llamada Massive MIMO, integra un proceso innovador que mejora dramáticamente la capacidad de la red. Sprint utiliza 64T64R (64 transmisores 64 receptores) de radios MIMO masivas 5G de Ericsson en Atlanta, Dallas-Fort Worth, Houston y Kansas City. Estos radios admiten el modo dividido, lo que permite que Sprint entregue simultáneamente el servicio LTE Advanced y 5G NR. Los radios 5G Massive MIMO de Sprint se ejecutan en su espectro de media banda de 2.5 GHz y se implementan en los sitios de células 4G existentes de Sprint, proporcionando una huella casi idéntica para la cobertura LTE de 2.5 GHz y 5G NR.

Fredrik Jejdling, vicepresidente ejecutivo y jefe de redes de Ericsson, dijo: "Ericsson está trabajando junto con Sprint para liberar el poder 5G en la red de Sprint. Nuestros radios MIMO Massive 5G proporcionarán a los usuarios de Sprint tengan una verdadera experiencia de nueva generación, permitiendo uso a las aplicaciones avanzadas para las empresas y los consumidores ".

Los Dispositivos 5G Más Calientes

Sprint está creando una de las carteras de dispositivos 5G más grandes de los EE.UU. para ofrecer a los clientes más opciones de acceso a las velocidades 5G. Los clientes pueden experimentar la movilidad 5G y velocidades de descarga increíblemente rápidas con el LG V50 ThinQTM 5G, el HTC 5G Hub y este verano el Samsung Galaxy S10 5G.

"Estamos encantados de ser los primeros en ofrecer la experiencia de red 5G verdaderamente móvil en los EE.UU. Con dispositivos innovadores de algunos de los principales fabricantes mundiales", dijo el Dr. John Saw, Director de Tecnología de Sprint. "Con la tecnología Massive MIMO y nuestro espectro de media banda, los clientes de Sprint tendrán una gran experiencia que no se limita a áreas de onda milimétrica limitada de cobertura 5G".

Usando una tecnología clave 5G, conectividad doble (EN-DC), Sprint provee 4G LTE y 5G simultáneamente a los dispositivos de los clientes, lo que permite velocidades de descarga más rápidas que antes y una mejor experiencia general en dispositivos compatibles. Las características adicionales incluyen:

El LG V50 ThinQ 5G ofrece una claridad sorprendente y colores vibrantes con la pantalla OLED de LG y una excelente calidad de audio a través de altavoces estéreo, DTS: X 3D Surround y Hi-Fi Quad DAC. Los jugadores pueden disfrutar de las espectaculares gráficas y jugando sus juegos favoritos sin demora, ya sea que estén jugando en la sala o en la parada de autobús. Ahora por tiempo limitado el LG V50 ThinQ 5G cuesta solo $24 por mes y $0 de depósito con el arrendamiento de Sprint Flex, que es la mitad del precio del alquiler. 1





ofrece una claridad sorprendente y colores vibrantes con la pantalla OLED de LG y una excelente calidad de audio a través de altavoces estéreo, DTS: X 3D Surround y Hi-Fi Quad DAC. Los jugadores pueden disfrutar de las espectaculares gráficas y jugando sus juegos favoritos sin demora, ya sea que estén jugando en la sala o en la parada de autobús. Ahora por tiempo limitado el LG V50 ThinQ 5G cuesta solo por mes y de depósito con el arrendamiento de Sprint Flex, que es la mitad del precio del alquiler. El HTC 5G Hub es exclusivo de Sprint en los EE.UU. Este característico y poderoso dispositivo permite la transmisión de video en 4K para una increíble experiencia de visualización de TV, menor latencia, juegos prácticamente sin búfer y conectividad de punto de acceso móvil de 5G para hasta 20 usuarios en un dispositivo compacto con pantalla de 5 pulgadas. Dentro del radio de Wi-Fi de HTC 5G Hub, los dispositivos que no son 5G, como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos y televisores, pueden experimentar fácilmente la velocidad de Sprint 5G. El HTC 5G Hub cuesta solo $12.50 por mes, eso es un ahorro del 50%. Los clientes pueden puede activar el HTC 5G Hub con 100 GB de datos de alta velocidad por solo $60 por mes durante un tiempo limitado. 2





es exclusivo de Sprint en los EE.UU. Este característico y poderoso dispositivo permite la transmisión de video en para una increíble experiencia de visualización de TV, menor latencia, juegos prácticamente sin búfer y conectividad de punto de acceso móvil de 5G para hasta 20 usuarios en un dispositivo compacto con pantalla de 5 pulgadas. Dentro del radio de Wi-Fi de HTC 5G Hub, los dispositivos que no son 5G, como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos y televisores, pueden experimentar fácilmente la velocidad de Sprint 5G. El HTC 5G Hub cuesta solo por mes, eso es un ahorro del 50%. Los clientes pueden puede activar el HTC 5G Hub con 100 GB de datos de alta velocidad por solo por mes durante un tiempo limitado. Samsung Galaxy S10 5G: los clientes de Sprint también pueden experimentar Sprint 5G en Samsung Galaxy S10 a partir de este verano.

A partir de mañana viernes, 31 de mayo, el LG V50 ThinQ 5G y el HTC 5G Hub estarán disponibles en tiendas minoristas en los primeros mercados 5G de Sprint: Atlanta, Dallas-Fort Worth, Houston y Kansas City. Los clientes en los mercados 5G también pueden solicitar productos compatibles con 5G visitando http://www.sprint.como llamando al 1-800-SPRINT1. Visite http://www.sprint.com/sprint5G para obtener más información sobre la cobertura Sprint 5G.

Desata el poder de 5G con Unlimited Premium y Hatch

Unlimited Premium es el plan de elección de Sprint para los teléfonos con capacidad 5G con datos, llamadas y mensajes de texto ilimitados en todo el país, Hulu, Amazon Prime, Twitch Prime, Tidal HiFi y hotspot móvil LTE de 100 GB. Por solo $80 Sprint ofrece el mejor valor ilimitado con AutoPay por una línea, un valor de casi $150 por mes.3

Sprint está colaborando con el pionero de los juegos en la nube, Hatch, para ofrecer una experiencia de juego sin igual. Pronto los jugadores usando la red 5G de Sprint estarán entre los primeros en los EE.UU. en experimentar el servicio móvil de juegos en la nube 5G de Hatch.

Hatch ofrece acceso ilimitado on-demand a una cartera de más de 100 juegos móviles premium, incluidos los juegos exclusivos originales de Hatch como Arkanoid Rising. También incluye una rica experiencia de juego social: tablas de clasificación competitivas y sesiones de juego compartidas con chat de voz y la capacidad de conectarse con amigos y participar en torneos en vivo. Hatch Kids es un espacio seguro para que los niños jueguen, creen y aprendan sin publicidad ni compras en el juego.

#5GForAll

A medida que Sprint lanza el móvil 5G en áreas metropolitanas de nueve mercados de EE. UU., La compañía continúa abogando por una fusión con T-Mobile para acelerar el despliegue de una red de 5G en todo el país que incluye cobertura en zonas rurales. La compañía combinada tendrá los recursos y la tecnología para construir una red 5G que alimente la innovación en todas las industrias, aumentando dramáticamente la competencia, desencadenando un nuevo crecimiento económico y creando miles de empleos y miles de millones de dólares en valor económico de los EE. UU. Juntos, la compañía combinada liderará el mundo en servicios y aplicaciones de tecnología de próxima generación, brindando un servicio 5G a casi todos los estadounidenses.

Para seguir el desarrollo de 5G y la red de próxima generación de Sprint, visite http://newsroom.sprint.com/network/.

Acerca de Sprint

Sprint (NYSE: S) es una empresa de servicios de comunicaciones que ofrece más y mejores formas de conectar a sus clientes con las cosas que más les interesan. Hasta el 31 de diciembre de 2018, Sprint ha prestado servicio a 54.5 millones de conexiones. Sprint es ampliamente reconocida por desarrollar, diseñar y utilizar tecnologías innovadoras (como el primer servicio móvil 4G de un proveedor nacional de telefonía en Estados Unidos), superando a marcas de teléfono móvil sin contratos (como Virgin Mobile USA, Boost Mobile y Assurance Wireless), por contar con la capacidad del servicio "oprime y habla" de forma instantánea a nivel nacional e internacional, y por proporcionar su red troncal de Internet global de Nivel 1. Actualmente, el legado de innovación y servicio de Sprint continúa con una inversión mayor para mejorar sustancialmente la cobertura, confiabilidad y velocidad por toda su red nacional, y el compromiso de lanzar la primera red móvil 5G en EE.UU. Para más información general y sobre Sprint, visita sprint.com/espanol , o facebook.com/SprintLatino y twitter.com/SprintLatino .

1 LG V50 $24 al mes después de $24 al mes de crédito, aplicado dentro de dos facturas. Con crédito aprobado, contrato de arrendamiento por 18 meses y una nueva línea de servicio o actualización elegible. Si cancela anticipadamente, queda saldo pendiente. LG V50 ThinQ SRP: $1,152. Reqs plan capaz. La cobertura de 5G será limitada en ciudades seleccionadas. Ver Sprint.com/coverage para cobertura real y disponibilidad.

2 HTC Hub $ 12.50 al mes después de $12.50 al mes de crédito, aplicado dentro de dos facturas. Con crédito aprobado, contrato de facturación a plazos de 24 meses y nueva línea de servicio. Si cancela anticipadamente, queda saldo pendiente. Impuesto a la venta. La cobertura de 5G será limitada en ciudades seleccionadas. Ver Sprint.com/coverage para cobertura real y disponibilidad. HTC 5G Hub SRP: $ 600. Plan de precios MBB de $ 60 al 100GB - Con AutoPay. MHS reducido a velocidades 2G después de 100 GB al mes. Despriorización de datos durante la congestión. Excluye impuestos, tasas y roaming. La cantidad de dispositivos puede estar limitada por hardware. Se aplican restricciones.

3 1 plan de Hulu con publicidad por Sprint elegible. El contenido en HD varía según el dispositivo y la conexión. Incluye Tidal HiFi. MHS reducido a velocidades 3G después de 100 GB al mes. Despriorización de datos durante la congestión. Excluye impuestos, tasas y roaming. Se aplican restricciones. Amazon Prime tiene un valor de $ 12.99 al mes.

