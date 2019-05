Sprint lanza la verdadera red móvil 5G en Dallas-Fort Worth

"Estamos orgullosos de dar a nuestros clientes en Dallas-Fort Worth verdadera movilidad y la mayor zona de cobertura 5G inicial del país", dijo Michel Combes, director ejecutivo de Sprint. "5G de Sprint es una plataforma para la innovación en Metroplex que generará nuevas oportunidades y crecimiento en una amplia gama de industrias, desde energía, atención médica y fabricación, hasta agricultura, transporte y hotelería, entre otras".

"La decisión de Sprint de elegir Irving y el área de Dallas-Fort Worth como uno de sus primeros mercados para lanzar la red móvil 5G significa que nuestros residentes están entre los primeros en el mundo en usar la próxima generación de servicio inalámbrico", dijo el alcalde de Irving, Rick Stopfer. "Como líder en innovación, la región ahora tiene una oportunidad única de usar tecnología 5G en formas que ayudarán a impulsar futuros avances en todas las áreas, desde mejor seguridad pública hasta servicios de emergencia y la transformación del sector de la atención médica y la aviación".

El servicio móvil 5G de Sprint ya está disponible en Irving y el centro de Fort Worth, incluida Las Colinas y el área de North Dallas desde Preston Hollow hasta Addison. Los clientes pueden disfrutar de velocidades de descarga notablemente más rápidas que antes y mayor capacidad de red en destinos populares como el Will Rogers Memorial Center, el Montgomery Plaza y Sundance Square en Fort Worth; Williams Square en Las Colinas; el distrito médico de Dallas en las áreas de UT Southwestern Medical Center y Children's Medical Center of Dallas; y en Village on the Parkway en Addison.

En la base de 5G de Sprint está Massive MIMO, una tecnología revolucionaria que mejora notablemente la capacidad de la red. En Dallas-Fort Worth, Sprint usa radios Massive MIMO 5G de 64T64R (64 transmisores 64 receptores) de Ericsson. Estas radios son compatibles con el modo de conmutación, lo que permite a Sprint ofrecer el servicio LTE Advanced y 5G NR al mismo tiempo. Las radios Massive MIMO 5G de Sprint operan en su espectro de banda media de 2.5 GHz y están desplegadas en las torres celulares 4G existentes de Sprint, lo que ofrece una zona de cobertura casi idéntica tanto para LTE de 2.5 GHz como para 5G NR.

Fredrik Jejdling, vicepresidente ejecutivo y director de Redes de Ericsson, señaló: "Ericsson trabaja de la mano con Sprint para liberar el poder de la tecnología 5G en la red de Sprint. Nuestras radios Massive MIMO 5G ofrecerán a los usuarios de Sprint una verdadera experiencia de próxima generación, que hará posible aplicaciones avanzadas para empresas y consumidores".

Los mejores dispositivos 5G

Sprint está creando una de las mayores selecciones de dispositivos 5G en los EE. UU. para dar a los clientes más opciones a la hora de acceder a 5G. Los clientes pueden disfrutar de la movilidad 5G y sus velocidades ultrarrápidas con el LG V50 ThinQTM 5G, el HTC 5G Hub y, a partir de este verano, el Samsung Galaxy S10 5G.

Usando una tecnología 5G clave, conectividad dual (EN-DC), Sprint ofrece 4G LTE y 5G simultáneamente a los dispositivos de sus clientes, lo que hace posible velocidades de descarga más rápidas que antes y una mejor experiencia general en dispositivos compatibles. Las funciones adicionales incluyen:

El LG V50 ThinQ 5G ofrece una claridad impactante y colores vivos con la pantalla OLED de LG y una calidad de sonido superior con altavoces estereofónicos, DTS:X 3D Surround y Quad DAC de alta fidelidad. Los jugadores pueden disfrutar de gráficos nítidos y diversión a toda velocidad en sus juegos favoritos sin demoras, ya sea que jueguen en la sala o en la parada de autobús. Con los precios por tiempo limitado de Sprint, el LG V50 ThinQ 5G cuesta solo $24 al mes sin entrega inicial con un Sprint Flex lease , es decir, la mitad del precio de alquiler normal. 1

El HTC 5G Hub es exclusivo de Sprint en los EE. UU. Este dispositivo único y potente permite hacer streaming de videos 4K sin inconvenientes para que ver televisión sea un placer. Además, ofrece baja latencia, juegos casi sin buffer y conectividad a través de un hotspot móvil 5G para hasta 20 usuarios en un compacto dispositivo de escritorio con una pantalla de 5 pulgadas. Dentro del radio Wifi del HTC 5G Hub, dispositivos no aptos para 5G, como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos y televisores, pueden aprovechar fácilmente la velocidad 5G de Sprint. El HTC 5G Hub cuesta solo $12.50 al mes, lo que representa un ahorro del 50%. Los clientes pueden activar el HTC 5G Hub con 100 GB de datos ultrarrápidos a solo $60 al mes por tiempo limitado. 2

Samsung Galaxy S10 5G: Los clientes de Sprint también podrán disfrutar de 5G de Sprint con un Samsung Galaxy S10 desde este verano.

A partir de mañana, viernes 31 de mayo, el LG V50 ThinQ 5G y el HTC 5G Hub estarán disponibles en tiendas en Dallas-Fort Worth. Los clientes en mercados 5G también pueden pedir productos con capacidad 5G visitando www.sprint.com o llamando al 1-800-SPRINT1. Visite www.sprint.com/sprint5G para obtener más información sobre la cobertura 5G de Sprint.

Libere el poder de 5G con Unlimited Premium y Hatch

Unlimited Premium es el plan perfecto para los teléfonos aptos para 5G de Sprint, con datos, llamadas y mensajes de texto ilimitados en todo el país, Hulu, Amazon Prime, Twitch Prime, Tidal HiFi y hotspot móvil LTE de 100 GB. Es el plan ilimitado más conveniente de Sprint y solo cuesta $80 al mes con AutoPay para una línea (un valor de casi $150 al mes).3

Sprint colabora con el pionero de juegos en la nube Hatch para ofrecer una experiencia de streaming de juegos sin igual. Los jugadores en la red 5G de Sprint estarán entre los primeros en los EE. UU. en probar el servicio de juegos en la nube Hatch en la red móvil 5G.

Hatch ofrece acceso a pedido ilimitado a una selección curada de más de 100 juegos móviles premium, incluidos Hatch Originals exclusivos como Arkanoid Rising. También incluye una intensa experiencia de juegos sociales: tablas de clasificación competitivas y sesiones de juegos compartidas con chat de voz y la capacidad de conectarse con amigos y participar en torneos en vivo. Hatch Kids es un espacio seguro para que los niños jueguen, creen y aprendan sin publicidades ni compras durante el juego.

#5GForAll

Mientras lanza la red móvil 5G en áreas metropolitanas de nueve mercados en los EE. UU., Sprint sigue impulsando una fusión con T-Mobile para acelerar el despliegue de una red 5G en todo el país que incluya cobertura en zonas rurales. La compañía fusionada tendrá los recursos y la tecnología para construir una red 5G que impulse la innovación en todos los sectores, aumente considerablemente la competencia, fomente el crecimiento económico y genere miles de puestos de trabajo y un valor de miles de millones de dólares para la economía estadounidense. A través de la fusión, será un líder mundial en servicios de tecnología y aplicaciones de próxima generación y llevará el servicio 5G a casi todos los residentes de Estados Unidos.

Para seguir el desarrollo de 5G de Sprint y su red de próxima generación, visite http://newsroom.sprint.com/network/.

Acerca de Sprint:

Sprint (NYSE: S) es una compañía de servicios de comunicaciones que crea más y mejores formas de conectar a sus clientes con las cosas que más les interesan. Al 31 de marzo de 2019, ofrecía 54.5 millones de conexiones. La compañía es ampliamente reconocida por desarrollar, crear e implementar tecnologías innovadoras, como el primer servicio inalámbrico 4G ofrecido por una compañía de telecomunicaciones nacional en los Estados Unidos. Sprint es líder entre las marcas de servicio sin contrato, incluyendo Virgin Mobile USA, Boost Mobile y Assurance Wireless. También es reconocida por su funcionalidad instantánea "presionar para hablar" a nivel nacional e internacional y por su red troncal global de Nivel 1 para acceder a Internet. En la actualidad, el legado de innovación y servicio de Sprint continúa con mayores inversiones para mejorar radicalmente la cobertura, confiabilidad y velocidad en toda su red nacional y con su compromiso con lanzar una red móvil 5G en los EE. UU. Puede obtener más información y visitar Sprint en www.sprint.com o www.facebook.com/sprint y www.twitter.com/sprint.

1 Se necesita un plan compatible, contenidos y pantalla externa 4K. El teléfono no muestra 4k. La cobertura 5G será limitada en ciudades selectas. Consulte la cobertura real y la disponibilidad en Sprint.com/coverage.

2 Los nuevos clientes deben activar dispositivos 5G en el plan Unlimited Premium. Los clientes actuales deben tener un plan elegible y tal vez deban cambiar de plan. Los precios se muestran con AutoPay. Un plan con publicidades Hulu por cuenta elegible de Sprint. Los contenidos en HD varían según el dispositivo y la conexión. La velocidad del hotspot móvil se reduce a velocidades de 3G después de los 100 GB/mes. Reducción del nivel de prioridad de datos durante la congestión. No incluye impuestos, tasas ni roaming.

3 Un plan con publicidades Hulu por cuenta elegible de Sprint. Los contenidos en HD varían según el dispositivo y la conexión. Incluye Tidal HiFi. La velocidad del hotspot móvil se reduce a velocidades de 3G después de los 100 GB/mes. Reducción del nivel de prioridad de datos durante la congestión. No incluye impuestos, tasas ni roaming. Se aplican restricciones. Amazon Prime tiene un valor de $12.99/mes.

