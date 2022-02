Sputnik Light kann ein wichtiger Auffrischungsimpfstoff in der ganzen Welt für diejenigen werden, die mit inaktivierten chinesischen COVID-Impfstoffen geimpft wurden, nachdem China offiziell einen Mix & Match-Ansatz mit adenoviralen vektorbasierten Impfstoffen als Auffrischung empfohlen hat

In China und weltweit gibt es 2 Milliarden Menschen, die mit inaktivierten chinesischen Impfstoffen geimpft wurden. Da China gerade die Auffrischung mit einheimischen Impfstoffen erlaubt hat, kann der russische Sputnik-Light-Einkomponenten-Impfstoff zu einem universellen Auffrischungsimpfstoff für Menschen werden, die in anderen Ländern auf der ganzen Welt mit chinesischen Impfstoffen geimpft wurden, um ihren Schutz gegen COVID zu stärken und zu verlängern.

MOSKAU, 21. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben das Mischen inländischer inaktivierter Impfstoffe gegen COVID (insbesondere Sinovac und Sinopharm) und die Verwendung eines anderen Impfstoffs, auch auf Adenovirenbasis, als Auffrischungsimpfung genehmigt. Dies ist eine weitere Bestätigung für die Wirksamkeit des vom russischen Impfstoff Sputnik V entwickelten Mix & Match-Ansatzes bei der Schaffung einer stärkeren und dauerhaften Immunität, auch gegen die Omicron-Variante.

Die von chinesischen Unternehmen (Sinovac und Sinopharm) hergestellten Impfstoffe sind mit über 4,7 Milliarden gelieferten Dosen in China und in der ganzen Welt weit verbreitet.[1]. Während der chinesische Staatsrat die Auffrischung nur mit einheimischen Impfstoffen genehmigt hat[2], kann der russische Einkomponenten-Impfstoff Sputnik Light (die erste Komponente von Sputnik V) eine Lösung für die Auffrischung der ursprünglich mit chinesischen Impfstoffen geimpften Personen in anderen Ländern der Welt sein.

Sputnik Light hat als Auffrischungsimpfung in Mix & Match-Versuchen bereits gute Ergebnisse gezeigt, auch bei inaktivierten Impfstoffen. Die in Argentinien durchgeführte Studie über die Kombination von Sputnik Light mit anderen Impfstoffen hat zum Beispiel gezeigt, dass die Antikörper- und T-Zell-Reaktion, die durch Sputnik Light als Auffrischungsimpfung eines inaktivierten Sinopharm-Impfstoffs ausgelöst wird, 10-mal höher ist als bei zwei Impfungen mit Sinopharm. Die Studie hat auch gezeigt, dass jede "Impfstoffcocktail"-Kombination von Sputnik Light mit anderen Impfstoffen wie Moderna, AstraZeneca und Cansino am 14. Tag nach der Verabreichung einer zweiten Dosis einen höheren Antikörpertiter im Vergleich zu den ursprünglichen homologen (derselbe Impfstoff wie bei der ersten und zweiten Dosis) Schemata jedes der Impfstoffe ergeben hatte. Die Verwendung von Sputnik Light in Kombination mit allen anderen Impfstoffen zeigte ein hohes Sicherheitsprofil ohne ernsthafte unerwünschte Ereignisse nach der Impfung in allen Kombinationen.

Der vom russischen Gamaleya-Zentrum entwickelte heterogene Boosting-Ansatz („Impfstoff-Cocktail" mit dem humanen Adenovirus des Serotyps 26 als erster Komponente und dem humanen Adenovirus des Serotyps 5 als zweiter Komponente) ist das Herzstück von Sputnik V, dem weltweit ersten zugelassenen Impfstoff gegen Coronaviren. Dieser Ansatz hat sich bei der Schaffung einer längeren und dauerhaften Immunität gegen das Coronavirus als erfolgreich erwiesen, wie die Nachweise aus der Praxis in Ungarn, San Marino, Argentinien, Serbien, Bahrain, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern zeigen.

Bis heute ist Sputnik Light in mehr als 30 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von über 2,5 Milliarden Menschen und Sputnik V in 71 Ländern mit über 4 Milliarden Einwohnern zugelassen worden.

Sputnik V erzeugt eine stärkere und länger anhaltende Immunreaktion gegen COVID (einschließlich der Omicron-Variante) als viele andere Impfstoffe, die durch Sputnik Light als Auffrischungsimpfung noch verstärkt wird. Eine einzigartige Vergleichsstudie[3], die am Nationalen Institut für Infektionskrankheiten Lazzaro Spallanzani in Italien von einem Team aus 12 italienischen und 9 russischen Wissenschaftlern unter der Leitung von Francesco Vaia, Direktor des Spallanzani-Instituts, und Alexander Gintsburg, Direktor des Gamaleya-Zentrums, durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass der Impfstoff Sputnik V mehr als 2-mal höhere Titer von virusneutralisierenden Antikörpern gegen die Omicron (B.1.1.529) aufweist als 2 Dosen des Impfstoffs von Pfizer (insgesamt 2,1 mal höher und 3 Monate nach der Impfung 2,6 mal höher).

Die Studie wurde unter gleichen Laborbedingungen an vergleichbaren Seren von Personen durchgeführt, die mit Sputnik V und Pfizer geimpft worden waren und einen ähnlichen Gehalt an IgG-Antikörpern und virusneutralisierender Aktivität (VNA) gegen die Wuhan-Variante aufwiesen. Sputnik V zeigte eine deutlich geringere (2,6-fache) Reduktion der Virusneutralisierungsaktivität gegen Omicron im Vergleich zur Referenzvariante aus Wuhan als der Impfstoff von Pfizer (8,1-fache Reduktion für Sputnik V im Gegensatz zur 21,4-fachen Reduktion für den Pfizer-Impfstoff).

Basierend auf den vom Spallanzani-Institut gesammelten Daten und den Ergebnissen früherer Studien ist das Mix & Match-Auffrischung mit Sputnik Light die beste Lösung, um die Wirksamkeit anderer Impfstoffe zu erhöhen und die Schutzdauer der Auffrischungsimpfung zu verlängern, da die optimale Konfiguration der Adenovirenplattform einen besseren Schutz gegen Omicron und andere Mutationen bietet.

Sputnik Light und Sputnik V wurden mit einer sicheren Technologie entwickelt, die seit über 30 Jahren eingehend untersucht wurde und bei der keine seltenen schweren Nebenwirkungen wie Myokarditis oder Perikarditis aufgetreten sind.

Die höchste Sicherheit und Wirksamkeit von Sputnik V und Sputnik Light wurde in mehr als 30 Studien und Veröffentlichungen von Praxisdaten aus mehr als 10 Ländern nachgewiesen.

Sputnik V und Sputnik Light können in einem herkömmlichen Kühlschrank bei +2 bis +8 Grad Celsius sechs Monate lang gelagert werden und sind damit weltweit, auch in entlegenen Gebieten, verfügbar, ohne dass in zusätzliche Kühlketteninfrastruktur investiert werden muss.

