SpyCloud s'étend en Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique

AUSTIN, Texas, 23 juillet 2019 /PRNewswire/ -- SpyCloud, le leader de la prévention des prises de contrôle de comptes, a développé ses activités commerciales et de soutien en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dans les six mois suivant la clôture d'un tour de financement de série B d'un montant de 21 millions de dollars en début d'année.

La croissance internationale figure parmi les objectifs annoncés de l'entreprise pour 2019. SpyCloud compte aujourd'hui plus d'une dizaine de nouveaux clients dans la région EMEA, dans les secteurs de l'aviation, de l'énergie, de l'enseignement supérieur, des assurances, des technologies de l'information, de la fabrication et des services professionnels, dont l'un des dix plus grands cabinets d'avocats et d'experts conseils au monde.

« Nous comprenons que les identifiants de compte exposés mettent en péril les données de l'entreprise sensibles. SpyCloud protège des milliers d'experts du monde entier contre la prise de contrôle de compte, protégeant ainsi les données critiques de l'entreprise contre les accès illégitimes », a déclaré Youssef Oujdi, directeur de la cybersécurité chez Alvarez & Marsal.

À mesure que l'équipe EMEA dédiée s'agrandit, Neill Cooper, le directeur commercial récemment nommé pour la région EMEA, pilotera les efforts visant à protéger les entreprises et leurs clients dans la région contre les tentatives de prise de contrôle de leurs comptes. SpyCloud prévient ces attaques en identifiant le plus tôt possible les identifiants de compte exposés des employés et des clients, puis en dotant les entreprises des outils qui leur permettent de remédier de manière proactive aux comptes piratés.

« J'ai travaillé ces dix dernières années avec des entreprises qui innovent dans chaque aspect de la sécurité de l'authentification, et ce qui m'a plu chez SpyCloud, c'est que leur solution est essentielle pour prévenir les tentatives de prise de contrôle des comptes qui échappent régulièrement aux outils de gestion des accès », a déclaré Neill Cooper.

« Au cours de l'année passée, les entreprises de la région EMEA ont acquis une compréhension plus complète des attitudes des clients envers les pratiques de sécurité et de l'impact de la perte de données. SpyCloud fournit la meilleure défense possible contre les attaques à effet domino favorisées par l'immense marché noir des noms d'utilisateur et mots de passe volés.

SpyCloud entend renforcer davantage son équipe commerciale EMEA cette année afin de soutenir sa croissance dans la région et d'aider un plus grand nombre encore d'entreprises et de particuliers à protéger leurs comptes contre les tentatives de prise de contrôle. Au cours de ses recherches, SpyCloud a identifié plus de 23 milliards d'identifiants de compte piratés affectant les organisations du monde entier.

