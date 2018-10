SpyHunter 5 da EnigmaSoft obtém um resultado de 100% de eficácia no teste de remediação de malware administrado pelo AV-TEST

DUBLIN, 4 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A EnigmaSoft Limited anunciou que o SpyHunter 5, seu aplicativo adaptativo para a remediação e proteção contra malware, obteve o resultado perfeito de 100% de eficácia em ambas as partes de um teste de remediação administrado pelo AV-TEST. Também conhecido como "Instituto AV-TEST", o AV-TEST é um importante provedor internacional independente de serviços nas áreas de segurança de TI e pesquisas antivírus. O Instituto AV-TEST conduziu um teste sobre as capabilidades de remediação do SpyHunter e constatou que o produto identificou e limpou todos os componentes ativos, assim como todos os artefatos de malware contidos em uma série de amostras e testes.

O relatório do AV-TEST sobre o SpyHunter encontra-se atualmente disponível no Relatório do Teste de Remediação do AV-TEST, estando também à disposição em alemão, francês, espanhol e italiano.

Patrick Morganelli, CEO da EnigmaSoft Limited, comentou a notícia: "Ao obter um escore perfeito de 100% em ambas as partes do teste de remediação do AV-TEST, o SpyHunter 5 demonstra a alta qualidade e a eficácia de nosso software na área tão importante da segurança cibernética e da proteção da privacidade dos usuários. Não poderíamos estar mais satisfeitos com este reconhecimento e planejamos continuar a manter nossos clientes felizes fornecendo níveis avançados de proteção de segurança para seus sistemas por um ótimo valor, como sempre oferecido pelo SpyHunter".

Sobre a EnigmaSoft Limited

A EnigmaSoft Limited é uma empresa irlandesa de capital fechado com a sede global e escritórios localizados em Dublin, na Irlanda. A EnigmaSoft é reconhecida pelo desenvolvimento e distribuição do SpyHunter, seu produto e serviço de software antimalware. O SpyHunter, certificado pelo TRUSTe, detecta e remove malware, aprimora a privacidade da Internet, além de eliminar ameaças à segurança abordando problemas como malware, ransomware, trojans, rogue antispyware e outras ameaças maliciosas à segurança que afetam milhões de usuários de computadores pessoais na web.

Conecte-se com a EnigmaSoft no Twitter | Facebook | Google+ | YouTube.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/712215/EnigmaSoft_Logo.jpg

FONTE EnigmaSoft Limited