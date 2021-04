SpyHunter 5 obtém certificação "Deceptor Fighter" da AppEsteem e bloqueia 100% dos aplicativos fraudulentos

A AppEsteem é uma empresa de avaliação de software com a missão de analisar e testar programas de software para fornecer aos usuários informações técnicas sobre sua segurança e confiabilidade. O SpyHunter conquistou de forma notável a conceituada certificação de aplicativos da AppEsteem, colocando-o entre outros programas altamente respeitados cujos desenvolvedores são conhecidos por utilizar critérios de concepção de proteção do consumidor. Com essa certificação, a AppEsteem certificou o SpyHunter como um aplicativo "limpo" que atendeu a mais de 100 requisitos de certificação de aplicativos (ACRs) e é um aplicativo que demonstrou um compromisso comprovado de proteger seus usuários.

A AppEsteem desenvolve e mantém requisitos de certificação de aplicativos (ACRs) rigorosos para ajudar a determinar se os desenvolvedores de software estão utilizando comportamentos aceitáveis e amigáveis com o consumidor. O "Deceptor feed" da AppEsteem é atualizado regularmente e ajuda os desenvolvedores de software anti-malware a identificar aplicativos potencialmente indesejados (PUAs) e software indesejados (UwS). O "Certified feed" da AppEsteem contém uma lista de aplicativos categorizados como "limpos". O teste de certificação de manuseio de UwS determina o grau de conformidade dos programas antivírus com os exigentes critérios de ACR da AppEsteem, permitindo que a AppEsteem forneça aos consumidores informações essenciais sobre quais soluções anti-malware podem proteger de forma eficiente contra aplicativos agressivos PUAs e UwS. O resultado do SpyHunter 5 mostrou que ele bloqueia "deceptors" e permite aplicativos certificados com 100% de precisão, uma conquista significativa.

Sobre a EnigmaSoft Limited

A EnigmaSoft Limited é uma empresa irlandesa privada com filiais e sede global em Dublin, Irlanda. A EnigmaSoft é conhecida principalmente por desenvolver e distribuir os aplicativos avançados anti-malware SpyHunter 5 e SpyHunter para Mac. O SpyHunter detecta e remove malware, aumenta a privacidade na Internet e elimina ameaças à segurança, abordando questões como malware, ransomware, trojans, rogue anti-spyware e outras ameaças mal-intencionadas à segurança que afetam milhões de usuários de PC e Mac® na Internet. O SpyHunter 5 obteve notas excelentes em testes comparativos realizados por laboratórios de testes independentes de terceiros, como o AV-TEST. O SpyHunter 5 também foi certificado pela AppEsteem, Checkmark e TRUSTe.

