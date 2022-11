Squared Financial Group nombra a un nuevo Director Comercial para reforzar el desarrollo del negocio

Especial atención a la planificación y el desarrollo del negocio

Renovación del sitio web y de las aplicaciones móviles

LIMASSOL, Chipre, 23 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La empresa de corretaje líder en el mundo, Squared Financial, nombra a Andreas Lazarou como su nuevo Director Comercial, reforzando la planificación empresarial y catalizando el desarrollo del negocio.

Andreas Lazarou, CCO at SquaredFinancial

La contratación de Lazarou es un paso más en los esfuerzos del Grupo por ampliar el negocio y convertirse en una ventanilla única para operadores e inversores de todo el mundo. La empresa está renovando su sitio web y actualizando sus aplicaciones móviles de negociación. La tecnología, la infraestructura y el apoyo que ha creado para optimizar la experiencia de negociación de sus clientes la han acercado a marcar su presencia en el ámbito de la negociación. Lazarou dirigirá el desarrollo comercial y el marketing. Su pasión por las tendencias de marketing impulsará la expansión y aumentará el volumen de ventas, hará crecer la imagen y la presencia de la marca y mantendrá la reputación online y offline. Aporta 20 años de experiencia en marketing, comunicaciones y estrategia de desarrollo empresarial.

Andreas Lazarou, director comercial de Squared Financial, comentó: "Estoy muy emocionado de unirme a Squared Financial en un momento en el que el Grupo está prosperando para marcar un hito tras otro. El panorama del trading está repleto de empresas de corretaje, y es ahora cuando Squared Financial quiere destacar con su visión vanguardista del trading. Estoy seguro de que el equipo y yo utilizaremos lo ya construido como trampolín para un mayor éxito futuro."

Husam Al Kurdi, consejero delegado de Squared Financial Group, añadió: "La experiencia probada de Andreas y su perspicacia estratégica para impulsar el crecimiento y fortalecer la imagen de marca es lo que necesitamos aquí en Squared Financial. A medida que aspiramos a convertirnos en el socio a largo plazo de los inversores, vemos cómo nuestro equipo crece, nuestras ofertas aumentan, nuestras jurisdicciones se amplían y nuestra estrategia se adapta al siempre cambiante mundo de los retos. La incorporación de Andreas al equipo marcará la diferencia."

Squared Financial es una empresa multiactiva y multijurisdiccional de nueva generación que ofrece acceso global a más de 10.000 productos y servicios financieros. Ofrece un servicio de atención al cliente multilingüe y FinTech diseñado para ayudar a los inversores a gestionar, hacer crecer y diversificar sus inversiones.

Fundada en 2005, Squared Financial combina más de 15 años de conocimientos financieros y experiencia en el mercado con un liderazgo nuevo y dinámico. En 2020, se inició un programa de expansión muy ambicioso para reunir la mejor tecnología y el mejor personal para ofrecer un servicio global de primera clase que cumpla y supere los objetivos de inversión a corto y largo plazo de los clientes.

Más información en www.squaredfinancial.com.

