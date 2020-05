Squire Technologies seleccionada para Black and Latinx Entrepreneur Cohort inaugural de Launch With GS de Goldman Sachs

NUEVA YORK, 14 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goldman Sachs (NYSE: GS) seleccionó a Squire Technologies para participar en la primera Black and Latinx Entrepreneur Cohort (Cohorte de Emprendedores Afroamericanos y Latinos) de Launch With GS. Esta experiencia virtual de ocho semanas ofrecerá acceso de alto contacto y recursos a un grupo selecto de fundadores afroamericanos y latinos con sede en los Estados Unidos para acelerar el crecimiento de sus compañías y establecer relaciones con inversores y expertos de la industria.

Dave Salvant y Songe LaRon participarán en talleres virtuales personalizados individuales y específicos del sector con líderes de Goldman Sachs y se reunirán con expertos en empresas emergentes líderes para referirse a temas que abarcarán desde consideraciones legales hasta estructura de tablas de capitalización, marketing e identidad de marca.

"Ser elegidos como una de las compañías inaugurales en el programa GS Launch es una oportunidad increíble. Poder aprovechar los recursos de Goldman Sachs nos permitirá crecer aún más rápido", dice Dave Salvant, cofundador y presidente de Squire Technologies.

"Squire Technologies ha llevado grandes innovaciones tecnológicas a negocios tradicionales. Estoy muy entusiasmada por conocer a estos fundadores y brindarles lo mejor de Goldman Sachs", comenta Jemma Wolfe, directora de Launch With GS. "Es un placer que los cofundadores Dave Salvant y Songe LaRon se sumen a nuestra primera cohorte".

La Black and Latinx Entrepreneur Cohort es parte de la estrategia de inversión de US$ 500 millones Launch With GS de Goldman Sachs, fundada en la convicción de que los equipos diversos impulsan fuertes rendimientos.

Mediante Launch With GS, Goldman Sachs se propone aumentar el acceso al capital y facilitar conexiones para las mujeres, los afroamericanos, los latinos y otros emprendedores e inversores diversos.

Acerca de Squire Technologies

Squire Technologies, fundada en 2015, ofrece un robusto sistema de software totalmente integrado para barberías y salones masculinos. Este software brinda servicios para profesionales independientes, instalaciones individuales y franquicias con múltiples locales, con herramientas tales como Punto de venta, Programación, Nómina, Gestión de relaciones con el cliente (CRM) y una gran cantidad de funciones más. Squire tiene oficinas en la Ciudad de Nueva York y en Buffalo, Nueva York, y operaciones en 35 ciudades importantes en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Si desea más información, visite http://www.getsquire.com.

