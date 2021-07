SSEK continúa investigando reclamaciones de Northstar Bermuda con base en la carta del 24 de junio emitida por los liquidadores

MIAMI, 2 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El aviso enviado por los liquidadores indica que han adoptado la posición de que los inversionistas de pólizas variables tienen fondos segregados y los inversionistas de productos de renta fija no tienen fondos segregados. En la práctica, esto significaría que los inversionistas con productos de renta variable probablemente recibirán más, pero no todo, del importe que invirtieron, mientras que los inversionistas con productos de renta fija recuperarían aún menos.

Sin embargo, en última instancia, los liquidadores no pueden decidir la clasificación jurídica de esos fondos como segregados o no segregados. Esa decisión incumbe al Tribunal Supremo de Bermudas. En consecuencia, esperamos que esta cuestión se discuta y se litigue en los tribunales de Bermudas. Es probable que el proceso lleve algunos años. Es muy poco probable que un grupo recupere todo o la mayor parte de su dinero. Los tribunales suelen no favorecer drásticamente a un grupo por sobre el otro. Si los fondos variables estuvieran verdaderamente segregados, los inversionistas tendrían acceso a ellos ahora mismo.

Los litigios contra las instituciones financieras que recomendaron estos productos pueden ejecutarse simultáneamente con el proceso de liquidación de Northstar. No es necesario esperar el resultado de los tribunales de Bermudas, especialmente si hay cuestiones relativas a las normas de prescripción.

Los productos de Northstar Financial Services (Bermuda) han demostrado ser lo opuesto de seguros, aunque los asesores financieros promovieron estos productos de anualidad e inversión de tasa fija y variable como similares a certificados de depósito (CD) y estables. Resulta evidente que se ha incurrido en tergiversaciones y omisiones.

Nuestra empresa ya ha presentado varios casos contra varias instituciones financieras por sus recomendaciones inadecuadas. Nuestro equipo de abogados con experiencia en fraude de valores está concentrando su atención y recursos en luchar por nuestros clientes, incluidos aquellos que viven en el extranjero, que fueron inadecuadamente asesorados respecto de estas inversiones por empresas con sede en los Estados Unidos. Tenemos un abogado y miembros del equipo de habla hispana para ayudar a nuestros clientes latinoamericanos y asiáticos.

Shepherd Smith Edwards y Kantas ofrecen consultas gratuitas y confidenciales. Creemos firmemente en estos casos y ofrecemos un acuerdo de contingencia; si no tenemos éxito, el cliente no debe pagar cargos o gastos. Al final del proceso, el inversionista conservará el producto Northstar y tendrá derecho a cualquier retorno del liquidador. No cobramos una tarifa por nada que el liquidador devuelva al inversionista.

Para obtener más información, visite nuestra página de preguntas frecuentes de Northstar Financial Services (Bermuda).

