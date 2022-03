SSEK Law Firm informa que el nombramiento de representantes de demanda colectiva en Northstar (Bermuda) y las liquidaciones de Omnia no ayudan a los inversionistas

HOUSTON, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Rachelle Frisby, directora de Asesoría Financiera de Deloitte en Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas, envió una carta a acreedores y titulares de pólizas para informarles sobre los procedimientos de liquidación que involucran a Northstar Financial Services (Bermuda) y Omnia Ltd. (Bermuda, antes conocida como Old Mutual). Northstar (Bermuda) presentó la quiebra en 2020 y Omnia ya lo había hecho en 2019.

Ambas entidades, que Global Bankers había adquirido con anterioridad, han sido objeto de auditorías tras la condena al propietario Greg Linberg por asociación ilícita para cometer fraude y soborno informáticos, así como sus procedimientos de liquidación posteriores. Mientras tanto, los inversionistas han procurado recuperar sus pérdidas en inversiones.

Muchos son ciudadanos extranjeros que buscaron un refugio seguro para sus activos en los Estados Unidos a quienes se les hizo creer que estaban colocando su dinero en inversiones seguras y de bajo riesgo. En cambio, sus corredores y sus firmas de corretaje invirtieron sus fondos en estas entidades extraterritoriales riesgosas y desconocidas, y ahora están pagando el precio.

Esperar a que tenga lugar el proceso de liquidación no aumentará sus posibilidades de lograr un resarcimiento por daños y perjuicios, pero contar con abogados experimentados que lo representen en el arbitraje de la FINRA contra su corredor-agente sí podrá hacerlo.

SSEK Law Firm representa a decenas de inversionistas contra las firmas de corretaje que vendieron productos de inversión de Northstar (Bermuda) y Omnia a los clientes.

En su carta, Frisby señaló que se designaron los representantes de la demanda colectiva para las clases fija y variable y para la categoría de acreedores generales.

Los productos en cuestión son los siguientes:

Productos Omnia

Tasa garantizada, índice y planes de inversión universales

Productos de Northstar Financial Services (Bermuda)

Global Advantage, Global Advantage Select

Global Advantage III, V

Global Interest Accumulator

Global Investment Plan

Global Index Protect

Global Variable Annuity

Global VIP & Global VIP Elite

Met Group Variable Deferred Annuity

Met Global Asset Portfolio

Met Universal Life

Met Variable Universal Life

PB Investment Holdings

A muchos inversionistas los tomó por sorpresa enterarse de que sus productos variables, fijos e indexados de estas dos entidades posiblemente hoy no tengan valor.

SSEK Law Firm representa a inversionistas de todo el mundo en sus demandas de arbitraje de Northstar Financial Services (Bermuda) y Omnia contra sus firmas de corretaje.

Comuníquese con nosotros por los siguientes canales:

Estados Unidos: (800) 259-9010

Internacional, a través de WhatsApp (solo texto): 713-227-2400

Linea gratuita México: 800-238-3403

Northstar Financial Services (Bermuda)

に関するよくあるご質問 (japonés)

北极星百慕大常见问题解答 (chino)

Preguntas frecuentes (español)

FUENTE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP

