SSG, un leader mondial du commerce interentreprises spécialisé en génération de la demande, poursuit sa croissance avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Hô Chi Minh-Ville

« Au cours des deux dernières années, nous avons observé une augmentation exponentielle de l'inclusion du Vietnam dans nos activités régionales de génération de la demande, a déclaré M. Wong. Cela indique clairement que le Vietnam est devenu l'un des marchés clés du plan de publicité numérique interentreprises des spécialistes du marketing.

« Grâce à notre auditoire sans précédent au sein du secteur interentreprises, tant à l'échelle mondiale qu'au sein de la région de l'Asie-Pacifique, ainsi qu'à nos plateformes, nos solutions et nos technologies incomparables, nous avons une occasion unique d'aider les annonceurs et de promouvoir le marketing numérique au sein du secteur du commerce interentreprises au Vietnam. »

SSG, un fournisseur privé de données exclusives interentreprises et de solutions marketing, se spécialise dans la génération de la demande et les services de données. Avec plus de 165 millions de dossiers de commerce interentreprises à l'échelle mondiale, dont plus de 34 millions de dossiers dans la région de l'Asie-Pacifique, l'entreprise est devenue le leader au sein du marché de la région de l'Asie-Pacifique, répondant à un besoin de données localisées et détaillées en matière d'entreprise et de contact.

Visionayr, la solution marketing exclusive de SSG, a également été un facteur de différenciation clé pour l'entreprise et a contribué à une croissance soutenue au cours des deux dernières années.

Charlie Whife, vice-président des ventes mondiales de SSG, explique qu'en plus des avantages de Visionayr, il se réjouit à l'idée d'offrir un soutien dans la langue locale de la région. Suivant le modèle de réussite local de l'entreprise dans la région de l'Asie-Pacifique, le bureau de Hô Chi Minh-Ville emploiera du personnel local dans les domaines des ventes, de l'exploitation et de la création.

« Comme nous avons démontré notre valeur grâce à un soutien local et à notre plateforme révolutionnaire Visionayr dans toute l'Asie, le Vietnam était de toute évidence la prochaine étape à franchir dans nos plans de croissance au sein de l'Asie-Pacifique », a déclaré M. Whife.

« Étant donné qu'il s'agit déjà d'une économie en plein essor dont le bassin de talents ne cesse de croître, c'est un excellent endroit pour former une équipe pour nos clients locaux et mieux comprendre la culture locale dans le but d'optimiser nos campagnes dans toute la région. Le Vietnam est un élément clé du succès de Selling Simplified pour l'avenir. »

M. Whife indique que l'entreprise envisage d'autres possibilités d'expansion dans la région de l'Asie-Pacifique au cours de la première moitié de 2021, de même qu'en Amérique du Nord et dans la région de l'EMOA.

