Einer der größten Faktoren, die den Wandel vorantreiben, ist transformative Technologie. Aber ohne eine aufgeschlossene Belegschaft, die richtige Transformationsstrategie und ein effektives Änderungsmanagement kann auch die beste Technologie nicht zum Erfolg führen.

Das Nordic Business Transformation Team hat in Zusammenarbeit mit dem PEX Network und SSON Unternehmen jeder Größe in den nordischen Ländern befragt und einen Benchmarking-Bericht erstellt, um zu untersuchen, wie Unternehmen ihren Weg durch unbekanntes und sich schnell veränderndes Gelände finden.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:

60 % der Befragten sagten, dass sie eine Geschäftsumwandlung planen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, verglichen mit 2 % zur Steigerung der Rendite

40 % der führenden Unternehmen gaben an, dass die Standardisierung von Prozessen ein wesentliches Hindernis bei der Umsetzung einer Automatisierungslösung bleibt

39 % gaben an, dass sie eine Methodik der kontinuierlichen Verbesserung in Bezug auf die Prozessverbesserung anwenden

58 % planen oder sind derzeit im Begriff, ihre Prozesse für die Finance Shared Services zu automatisieren

Das Gleichgewicht zwischen Mensch und Maschine ist in diesem Benchmarking-Bericht ein wiederkehrendes Thema, weil Technologie in jedem Unternehmen eine Rolle spielt, sei es zur Reparatur von Fahrrädern oder beim Umgang mit Milliarden von Bitcoin. Dieser Bericht zeigt, dass das Geheimnis einer effektiven Transformation in der Kombination von effizienten Backoffice-Prozessen, intelligenter Automatisierungstechnik und Mitarbeitertalenten liegt.

Gro Arnesen-Nyhus, Leiter der Abteilung für intelligente Automatisierung von Broadnet: "Einige Menschen haben großes Interesse an neuen Technologien und finden das Thema Robotik überhaupt nicht beängstigend. Andere haben eher Bedenken, ganz einfach, weil es eine große Veränderung ist. Wir müssen auf allen Ebenen der Organisation unterschiedliche Strategien anwenden, je nach der allgemeinen Einstellung gegenüber robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA).

Laut der Umfrage sind die größten Herausforderungen, die die Befragten für die nächsten 12 Monate prognostizieren, das Änderungsmanagement und die Transformation selbst, ein gemeinsames Thema in der nordischen Region.

Alexander von Weinzierl: "Änderungsmanagement und die Einbindung der Organisation werden immer eine große Herausforderung sein. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Automatisierung nicht von einer nicht technologiegestützten Transformation. Das einzig Wichtige dabei ist, von der Wertschöpfung auszugehen und die Automatisierung nicht zum Selbstzweck zu machen."

Der Erfolg eines Geschäfts, also eines Unternehmens, das auf unvorhersehbare Umstände vorbereitet ist und sie meistert, hängt also entscheidend davon ab, wie die Menschen im Unternehmen mit ihren Roboterkollegen nach besten Kräften und Fähigkeiten zusammenarbeiten.

