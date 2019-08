St. Jude Children's Research Hospital inspira a sus simpatizantes a unirse para el Mes de la Conciencia sobre el Cáncer Infantil

MEMPHIS, Tennessee, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este mes de septiembre, durante el Mes de la Conciencia sobre el Cáncer Infantil, St. Jude Children's Research Hospital® inspira a cientos de miles de personas en todo el país a unirse tras una meta compartida de poner fin al cáncer infantil.

Septiembre fue proclamado Mes Nacional de la Conciencia sobre el Cáncer Infantil en 2012, para concienciar sobre el cáncer pediátrico, que sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedad para los niños menores de 15 años. Desde entonces, St. Jude ha conducido el movimiento y la conversación durante este periodo crucial, movilizando a simpatizantes, socios, celebridades e influencers en apoyo de la misión del hospital: Encontrar curas. Salvar niños.®

A lo largo de septiembre, los simpatizantes de St. Jude de costa a costa se sumarán a los eventos St. Jude Walk/Run que tendrán lugar en 63 comunidades. Los seguidores también pueden registrarse para el Evento Virtual St. Jude Walk/Run para caminar, correr y recaudar fondos para los niños de St. Jude. Los fondos recaudados a través de eventos como estos ayudan a garantizar que las familias jamás reciban una factura de St. Jude por tratamiento, gastos de viaje, alojamiento o comidas – porque de lo único que una familia debería preocuparse es de ayudar a su hijo a vivir.

Cada año, a aproximadamente 16,000 niños y adolescentes en los EE. UU. Se les diagnostica cáncer. En todo el mundo, ese número es de alrededor de 400,000. Como St. Jude comparte sin cargo los descubrimientos que hace, cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos de todo el mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más en todo el mundo.

"Es increíblemente estimulante para las personas de comunidades de todas partes reunirse para el Mes de la Conciencia sobre el Cáncer Infantil y saber que están haciendo un impacto a nivel local y global al respaldar la misión de salvar vidas de St. Jude", comentó Richard Shadyac Jr., presidente y CEO de ALSAC, la organización de recaudación de fondos y concientización para el St. Jude Children's Research Hospital. "Estamos agradecidos a todos los socios y a los equipos y participantes de St. Jude Walk/Run que se han convocado para suscitar conciencia y recaudar fondos cruciales para combatir el cáncer infantil. Sus generosas donaciones le están dando a St. Jude la libertad para concentrarse en lo que más importa: Encontrar curas. Salvar niños.®"

Además de los eventos que tienen lugar en todo el país, más de 30 socios nacionales respaldan a St. Jude a través de diversas actividades del Mes de la Conciencia sobre el Cáncer Infantil en septiembre. Los socios incluyen a Kmart, Chili's® Bar & Grill, Pier 1, Amazon, Shaw Floors, CBS Sports, Touchdowns Against Cancer, CARS, Varsity Brands, Window World, Paypal, Lancôme, Jewelers for Children, Cox Automotive, Del Frisco's Double Eagle Steakhouse, ARS Rescue Rooter, Texas de Brazil, Nora Fleming, Publishers Clearing House, Pollo Campero, Nurse Mates, My Salon Suite, Coton Colors, Bimbo USA, Blo Blow Dry Bar, Winston Flowers, Sears, Ocean Spray, Alamo Drafthouse Cinema, SAINT, Lamps Plus y New Balance.

Tras respaldar a St. Jude por casi 20 años, Target regresa como el Patrocinador de Series Nacionales de este año para los eventos St. Jude Walk/Run. Casi dos docenas de corporaciones y organizaciones se sumaron a St. Jude Walk/Run como Socios de Equipos Nacionales, entre ellos Greystar, Window World, Lancôme, Chili's, Domino's, Tri Delta, DXL Group, Tau Kappa Epsilon, Sigma Gamma Rho, Delta Sigma Theta, New York & Company, Epsilon Sigma Alpha, Brooks Brothers, Phi Delta Chi, Lambda Theta Alpha, Iota Phi Theta, Amazon, American Airlines, Trane, H&R Block y Kmart/Sears.

También pueden sumarse a la causa personas individuales, donando a los participantes o como voluntarios en uno de los eventos. Conozca más en stjude.org/together o inscríbase para uno de los eventos St. Jude Walk/Run visitando stjude.org/walkrun.

Acerca del St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital está a la vanguardia del modo en que el mundo entiende, trata y vence al cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales de la infancia. Su objetivo es claro: Encontrar curas. Salvar niños.® Es el único Centro Oncológico Integral designado por el Instituto Nacional del Cáncer dedicado exclusivamente a niños. Tratamientos inventados en St. Jude han ayudado a aumentar la tasa global de supervivencia en cáncer infantil del 20 por ciento a más del 80 por ciento desde la inauguración del hospital hace más de 50 años. St. Jude no se detendrá hasta que ningún niño muera de cáncer. St. Jude comparte sin cargo los descubrimientos realizados, y cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos de todo el mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias jamás reciben una factura de St. Jude por tratamiento, gastos de viaje, alojamiento o comidas – porque de lo único que una familia debería preocuparse es de ayudar a su hijo a vivir. Para sumarse a la misión de St. Jude visitando stjude.org, comparta historias y vídeos de St. Jude Inspire, dele "like" a St. Jude en Facebook, siga a St. Jude en Twitter e Instagram y suscríbase a su canal de YouTube.

