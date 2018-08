St. Jude Children's Research Hospital® llevará a cabo la serie nacional de su evento caminata/carrera en 65 comunidades

St. Jude lidera los esfuerzos para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades terminales a nivel mundial. Entre las personas que ayudan a generar conciencia para esta misión se encuentra la actriz Lucy Hale, recientemente nombrada embajadora de St. Jude para el Mes de Concientización del Cáncer Infantil.

A Hale se le sumarán, para este movimiento, dos docenas de socios corporativos, así como también varios influencers del mundo digital y creadores de contenidos de juegos que están consiguiendo el apoyo de colaboradores en sus comunidades y generando conciencia en todo el ámbito digital. Además, Hale participará en uno de los 65 eventos de la Caminata/Carrera de St. Jude contra el Cáncer Infantil que se llevarán a cabo en distintas partes del país.

Desde su fundación hace más de 50 años, los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80%, y no descansará hasta que ningún niño muera a causa del cáncer.

"Si bien se han logrado enormes avances en el campo de la investigación y los tratamientos gracias en parte a St. Jude, debemos actuar con urgencia para ayudar a terminar con el cáncer infantil que, cada año, afecta a casi 300,000 niños en todo el mundo y sigue siendo en la actualidad la principal causa de muerte por enfermedad en los niños de EE. UU.", afirmó Richard Shadyac Jr., Presidente y Director Ejecutivo de ALSAC, la organización de recaudación de fondos y concientización de St. Jude Children's Research Hospital. "Estamos agradecidos de poder contar con Lucy Hale, todos nuestros socios y la multitud de colaboradores que hacen una diferencia generando conciencia y consiguiendo apoyo para nuestra importantísima misión: descubrir las curas que salvan a los niños".

La Caminata/Carrera de St. Jude contra el Cáncer Infantil se llevará a cabo en 65 comunidades del país a lo largo del mes de septiembre. Las personas pueden inscribirse para participar en este evento familiar que recauda fondos para apoyar la misión de St. Jude de salvar vidas. Los participantes tienen la oportunidad de participar en una caminata o en una carrera de 5K.

"Agradecemos a estas comunidades que se unen para ayudar a terminar con el cáncer infantil, porque le están dando a St. Jude la libertad de centrarse en lo más importante - salvar la vida de los niños sin importar su situación económica", comentó Shadyac. "Eventos como éstos ayudan a asegurar que las familias nunca reciban una factura de St. Jude por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir".

Las personas también pueden involucrarse haciendo donaciones a los participantes u ofreciéndose como voluntarios en uno de los eventos. Visite stjude.org/juntos para obtener más detalles o encontrar la Caminata/Carrera de St. Jude contra el Cáncer Infantil en su área.

Además de los eventos que se llevarán a cabo en todo el país, dos docenas de socios nacionales apoyarán a St. Jude a través de diversas actividades relacionadas con el Mes de Concientización del Cáncer Infantil durante todo el mes de septiembre. Los socios son Kmart, LOFT, Chili's Grill and Bar, CBS Sports, Carnival Cruise Line, AmazonSmile, PayPal, Lancôme, CARS, Jewelers for Children, Green Giant, Cox Automotive, Publishers Clearing House, Medieval Times, LineX, Coton Colors, Blo Blow Dry Bar, NurseMates, Crate Joy, Assurance Financial, Bundle of Dreams y Winston Flowers.

Entre los patrocinadores nacionales de la Caminata/Carrera se encuentran Target, Thrivent Mutual Funds y American Airlines®. Chili's Grill & Bar regresa este año como el equipo nacional platino, y los equipos nacionales nivel oro son Tri Delta, DXL Men's Apparel, Domino's, Tau Kappa Epsilon Fraternity, Epsilon Sigma Alpha Fraternity y Window World.

Las personas que deseen colaborar también podrán contribuir con este evento de recaudación en la página de St. Jude en Facebook a partir del 1 de septiembre.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital

St. Jude Children's Research Hospital lidera los esfuerzos para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades terminales a nivel mundial. Nuestro propósito es claro: encontrar curas y salvar a los niños. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera a causa del cáncer. St. Jude comparte libremente los descubrimientos que realiza, y cada vez que un niño es salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude ni por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de la familia debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únase a la misión de St. Jude visitando stjude.org, dándole me gusta a St. Jude en Facebook (facebook.com/stjude), siguiendo a St. Jude en Twitter (@stjude) y suscribiéndose a su canal de YouTube (youtube.com/user/MyStJude).

