ST Pharm annonce l'extension de son installation de production d'oligonucléotides, faisant ainsi un pas de plus vers la plus grande CDMO d'oligonucléotides au monde

SEOUL, Corée du Sud, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 24 novembre, ST Pharm Co. Ltd, une société API CDMO en République de Corée, a annoncé la construction d'une deuxième usine de fabrication d'oligonucléotides afin d'étendre ses installations de production et de répondre à la croissance rapide du marché thérapeutique des oligonucléotides.

ST Pharm investira au total 126 millions de dollars US sur le campus de Banwol, situé à Ansan, jusqu'en 2025, pour construire la deuxième usine d'oligonucléotides avec quatre à six grandes lignes de production.

La deuxième usine de fabrication d'oligonucléotides sera conçue pour maximiser l'efficacité en raccourcissant la période de production grâce à une conception parallèle du processus de production croisée. En outre, ST Pharm va installer un système de recyclage des solvants pour réduire les coûts et rendre le processus de fabrication écologique.

En 2018, ST Pharm a établi sa première usine d'oligonucléotides sur le campus de Banwol et celle-ci avait une capacité de production de 1,5 mole par an. En 2020, ST Pharm a décidé de réaménager l'usine en vue d'une nouvelle extension de capacité et, une fois achevée, ST Pharm disposera d'une capacité de production de 6,4 millions de tonnes par an. En outre, l'établissement de la deuxième usine d'oligonucléotides fournira une capacité de production de 14 mole par an, ce qui prévoit que ST Pharm deviendra le premier CDMO mondial dans la production d'oligonucléotides en 2025, en termes de capacité.

Research & Market prévoit une croissance rapide du marché des oligonucléotides thérapeutiques, qui passera de 7,15 milliards USD en 2021 à 18,8 milliards USD en 2026, avec un TCAC de 21,4 %. (Référence : Research and Markets, 2021, Oligonucleotide Synthesis Market Research Report). Avec l'approbation par la FDA de l'inclisiran (Novartis) pour le traitement de l'hyperlipidémie, la demande de matières premières et de principes actifs devrait exploser si de nouveaux médicaments oligonucléotidiques à succès sont approuvés pour la commercialisation à partir de 2024. Il s'agit du Pelacarsen (Novartis), du Vupanorsen (Pfizer), de l'Olezarsen (Ionis) pour les maladies cardiovasculaires, du Zilebesiran (Alnylam) pour les adultes souffrant d'hypertension et du JNJ-3989 (Janssen) pour le VHB chronique.

Un responsable de ST Pharm a déclaré : « L'extension de la deuxième usine de fabrication d'oligonucléotides et des installations de production est destinée à préparer la commercialisation de nombreux nouveaux oligonucléotides destinés aux maladies chroniques à partir de 2024, dont les API sont actuellement fournis par ST Pharm. » Et « ST Pharm atteindra notre objectif de ₩1 billion KRW de ventes de CDMO d'oligonucléotides en 2030 et nous utiliserons nos capacités de CDMO d'oligonucléotides pour devenir également une société de CDMO du top 5 mondial pour l'ARNm et diverses thérapies ARN de nouvelle génération. »

www.stpharm.co.kr/?lang=en

