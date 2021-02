Stack DVB iWedia recebe certificação pela Netflix num operador Hailstorm Hybrid STB

LAUSANNE, Suíça, 1 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ --

Resumindo:

A Netflix lançou um programa de parceria de escalonamento denominado «Hailstorm», com o objetivo de reduzir o Time-to-Market e o esforço de engenharia para a certificação da Netflix em Hybrid STB em Android TV

A iWedia é uma das primeiras empresas de software independentes da indústria a ter o seu Stack de Broadcast certificado num operador Hailstorm Hybrid STB

A iWedia, líder fornecedora de componentes de software e soluções para dispositivos de TV, revelou hoje revelou que a sua stack de broadcast foi certificada num operador Hailstorm Hybrid STB.

Hailstorm é um programa de escalonamento de dispositivos da Netflix baseado em Android TV, cujo objetivo é ter um Time-to-Market mais rápido e menos esforços de engenharia.

O objetivo do programa Hailstorm Hybrid é acelerar o trabalho de pré-integração da Operadora numa set-top box (STB) Híbrida das Android TV e alcançar um Time-to-Market mais rápido, garantindo também que todas as métricas de performance/qualidade da Netflix são cumpridas.

Aproveitando a estrutura Android existente em todo o seu potencial e integrando-a na TV Input Framework (TIF), a stack DVB da iWedia figura entre as melhores e recebeu a certificação como parte do Hailstorm Hybrid STB.

Comunicado de Imprensa completo disponível no site da iWedia.

Sobre a iWedia - www.iwedia.com

A iWedia S.A. oferece soluções de software de excelência para dispositivos de TV conectados. Como pioneira em AndroidTV, a iWedia apoia os seus clientes com arquitetura de software e experiência em design, produtos comprovados e serviços de engenharia de baixo custo. A iWedia trabalha com as principais operadoras de telecomunicações, operadoras de PayTV e fabricantes de equipamentos de origem (OEM) automotivos de TIER 1.

A iWedia está sediada na Suíça, com laboratórios de desenvolvimento na Sérvia e escritórios de vendas e assistência na Alemanha, França, Tailândia, Índia, Coreia do Sul e Brasil.

Para mais informações, contactar:

Sobre a iWedia

David Paul,

Diretor de Marketing, iWedia

[email protected]

+55 (11) 97188-0222

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1429562/iWedia_Logo.jpg

FONTE iWedia

SOURCE iWedia