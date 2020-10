Stadt Mississauga begrüßt Arbeitsplatzinvestition von Roche Canada in die Biowissenschaftssindustrie

MISSISSAUGA, Ontario, 20. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Hoffmann-La Roche Limited (Roche Canada) hat eine bedeutende Investition in Ontarios Biowissenschaftsindustrie angekündigt, die der Stadt Mississauga bis zu 500 hochqualifizierte und spezialisierte Vollzeitstellen bringen wird. Mit seiner Investition in Höhe von 500 Millionen Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren wird Roche Canada am pharmazeutischen Hauptsitz in Mississauga einen Standort für Global Pharma Technical (PT) Operations einrichten.