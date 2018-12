Stage Entertainment präsentiert erste internationale Produktion des Broadway-Hits PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, das ab Montag, dem 23. September 2019, im Stage Theater an der Elbe, in Hamburg, Deutschland, aufgeführt wird

ATLANTIC RECORDS KÜNDIGT SPEZIELLE 2-LP-RED-VINYL-EDITION DER OBCR (ORIGINAL BROADWAY CAST RECORDING)-AUFNAHMEN AN

NEW YORK, 13. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- Produzentin Paula Wagner gab bekannt, dass die erste internationale Produktion des Super-Broadway-Hits PRETTY WOMAN: THE MUSICAL am Montag, d. 23. Dezember 2019, mit Vorstellungen in Deutschland beginnen wird. Stage Entertainment öffnet den Vorhang für PRETTY WOMAN: THE MUSICAL am Sonntag, d. 29. September 2019, im Stage Theater an der Elbe.

Die Musik zu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL wurde von keinem Geringeren als dem Grammy Award-Gewinner Bryan Adams und seinem Songwriting-Partner Jim Vallance geschrieben, basierend auf dem Buch von Garry Marshall und J.F. Lawton, wobei der zweifache Tony Award-Gewinner Jerry Mitchell Regie und Choreographie übernimmt. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL feierte am 16. August 2018 Premiere am Broadway und spielt seither vor ausverkauftem Publikum im Nederlander Theatre. Dort hat es den Rekord an der Abendkasse bereits vier Mal gebrochen.

Atlantic Records wird eine spezielle 2-LP-Red-Vinyl-Edition von PRETTY WOMAN: THE MUSICAL (OBCR/ORIGINAL BROADWAY CAST RECORDING) am Freitag, d. 18. Januar 2019 herausbringen. PRETTY WOMAN (OBCR) ist jetzt auf allen DSP-Geräten und auf CDs in Läden erhältlich.

„Garry Marshall hat immer davon geträumt, seinen internationalen Blockbuster PRETTY WOMAN als Musical an den Broadway zu bringen. Sein Traum ist Wirklichkeit geworden und dazu wird dieses romantische neue Musical auch noch in zweiter Produktion in Deutschland aufgeführt", so PRETTY WOMAN-Produzentin Paula Wagner.

„Mit seinem weltberühmten Titel und seinem großen künstlerischen Wert wird diese Produktion Hamburgs Ruf als musikalische Hauptstadt des europäischen Festlands weiter stärken", so Uschi Neuss, Managing Director von Stage Entertainment in Deutschland. „Wir sind total begeistert, denn das Publikum verliebt sich immer wieder in PRETTY WOMAN: THE MUSICAL."

„Ich bin seit 30 Jahren in Europa auf Tournee und ich liebe das Publikum dort. Deshalb freue ich mich besonders, dass PRETTY WOMAN: THE MUSICAL in zweiter Produktion in Hamburg aufgeführt wird", so der Komponist Bryan Adams. „Es ist die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Menschen, die sich verlieben. Das ist immer eine wichtige Botschaft, besonders in Zeiten, wenn Menschen von anderen Menschen aufgrund irgendwelcher Unterschiede diskriminiert werden."

Erleben Sie Momente, die Sie aus dem Film kennen, und die ikonischen Charaktere auf ganz neue Weise in dieser zeitlosen und schillernden theatralischen Version einer Liebesgesichte. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL wird Sie garantiert vom Stuhl reißen.

