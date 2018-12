Stage Entertainment представляет первую международную постановку бродвейского хита PRETTY WOMAN: THE MUSICAL на сцене гамбургского Театра на Эльбе с 23 сентября 2019 года

СТУДИЯ ATLANTIC RECORDS ВЫПУСТИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЛЬБОМ НА ДВУХ КРАСНЫХ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК С ЗАПИСЬЮ ОРИГИНАЛЬНОГО БРОДВЕЙСКОГО СПЕКТАКЛЯ

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 13 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Продюсер Пола Вагнер анонсировала первую международную постановку бродвейского хита PRETTY WOMAN: THE MUSICAL (Красотка). Первые представления мюзикла состоятся в понедельник, 23 сентября 2019 года, в Германии. Премьера PRETTY WOMAN: THE MUSICAL от Stage Entertainment на сцене гамбургского Театра на Эльбе пройдет в воскресенье, 29 сентября 2019 года.

Оригинальную музыку и тексты к мюзиклу, основанному на книге Гэрри Маршала и Д.Ф. Лоутона, написали обладатель премии Грэмми Брайан Адамс и его многолетний соавтор Джим Валланс. Режиссером и хореографом постановки выступил лауреат премии Тони Джерри Митчелл. Премьера PRETTY WOMAN: THE MUSICAL состоялась на Бродвее 16 августа 2018 года. Мюзикл неизменно собирает полные залы в театре Nederlander, где уже четырежды побил все рекорды кассовых сборов.

Студия Atlantic Records планирует выпустит специальный альбом из 2 красных виниловых пластинок с оригинальной записью мюзикла в исполнении бродвейской труппы PRETTY WOMAN: THE MUSICAL(ORIGINAL BROADWAY CAST RECORDING) . Релиз состоится 18 января 2019 года. PRETTY WOMAN (OBCR) уже сейчас можно приобрести на DSP и CD в музыкальных магазинах.

«Гэрри Маршалл мечтал повторить успех своего международного киноблокбастера КРАСОТКА в качестве бродвейского мьюзикла. И его мечта не только стала реальностью, но и превзошла все ожидания, ведь сегодня мы анонсируем вторую постановку этого романтичного музыкального спектакля в Германии», - отметила продюсер PRETTY WOMAN Пола Вагнер.

«Эта всемирно известная постановка по мотивам всеми любимой романтической комедии, обладающая при этом большой художественной ценностью, повысит репутацию Гамбурга как музыкальной столицы континентальной Европы, - прокомментировала управляющий директор немецкого подразделения Stage Entertainment Уши Нойс. - Мы очень рады предоставить нашей публике возможность снова влюбиться в КРАСОТКУ»".

«Вот уже 30 лет я регулярно посещаю с гастролями разные страны Европы и неизменно получаю удовольствие от общения с местной аудиторией. Поэтому я очень рад, что вторая постановка PRETTY WOMAN: THE MUSICAL состоится именно в Гамбурге, - поделился композитор Брайан Адамс. - Это история любви двух совершенно разных людей. Подобная тема всегда несет в себе важный посыл, но особенную актуальность он приобретает во времена, когда люди сталкиваются с дискриминацией просто потому, что не похожи на других».

Погрузитесь в атмосферу любимого фильма - и узнайте его легендарных персонажей с абсолютно новой стороны, - в этой потрясающей театральной интерпретации вечной истории любви. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL непременно покорит вас.

