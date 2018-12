Stage Entertainment presenta la primera producción del éxito de Broadway PRETTY WOMAN: THE MUSICAL.

Se estrenará en el teatro Stage Theater an der Elbe, Hamburgo, Alemania el lunes 23 de septiembre de 2019

ATLANTIC RECORDS PRESENTARÁ UNA EDICIÓN ESPECIAL DE VINILO DE 2 LP DE LA GRABACIÓN CON ELENCO ORIGINAL DE BROADWAY

NUEVA YORK, 13 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- La productora Paula Wagner anunció que la primera producción internacional del éxito de Broadway, PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, empezará con ensayos en Alemania el lunes 23 de septiembre de 2019, presentado por Stage Entertainment, PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, y se estrenará en el teatro Stage Theater an der Elbe el domingo 29 de septiembre de 2019.

PRETTY WOMAN: THE MUSICAL tiene una banda sonora original de los ganadores de Grammy, Bryan Adams y Jim Vallance, y un libro escrito por Garry Marshall y J.F. Lawton, con la dirección y coreografía del ganador de dos premios Tony, Jerry Mitchell. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL se estrenó en Broadway el 16 de agosto de 2018 y tiene sesiones con toda la taquilla vendida en el Nederlander Theatre donde ha roto los récords de taquilla cuatro veces.

Atlantic Records presentará una edición especial en vinilo de 2 LP de PRETTY WOMAN: THE MUSICAL (GRABACIÓN CON EL ELENCO ORIGINAL DE BROADWAY) el viernes 18 de enero de 2019. PRETTY WOMAN (OBCR) ya está disponible en DSP y CD en las tiendas.

"Garry Marshall soñaba con llevar su exitosa película internacional PRETTY WOMAN a Broadway como musical. Su sueño se ha hecho realidad... y mucho más... ya que vamos a presentar la segunda producción de este nuevo musical romántico en Alemania", comentó la productora de PRETTY WOMAN, Paula Wagner.

"Gracias a un título mundialmente conocido y un gran valor artístico, la producción embellecerá y reforzará la reputación de Hamburgo como capital musical continental de Europa", comentó el director ejecutivo de Alemania de Stage Entertainment, Uschi Neuss, "Nos encanta que nuestra audiencia se enamore de PRETTY WOMAN: THE MUSICAL."

"He hecho giras en Europa durante 30 años y me encanta su audiencia. Me alegra que PRETTY WOMAN: THE MUSICAL empiece su segunda producción en Hamburgo", comentó el compositor, Bryan Adams. "Es la historia de dos personas distintas que se enamoran, un mensaje de gran importancia, en especial en momentos cuando la gente discrimina contra otra gente que es distinta de ellos mismos".

Disfruta de los momentos que te gustaron de la película y conoce a estos icónicos personajes desde una perspectiva distinta, en esta grandiosa adaptación teatral de una historia de amor para todas las edades. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL te deslumbrará.

