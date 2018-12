Stage Entertainment prináša od pondelka 23. septembra 2019 prvé medzinárodné predstavenie hitu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL priamo z Broadway do Hamburgu, Nemecka do divadla Stage Theater an der Elbe

ATLANTIC RECORDS PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI VYDÁVA ZÁZNAM Z PôVODNéHO BROADWAYSKÉHO NAŠTUDOVANIA AKO ŠPECIÁLNU 2-LP EDÍCIU NA ČERVENOM VINYLE

NEW YORK, 13. decembra 2018 /PRNewswire/ -- Producentka Paula Wagnerová oznámila, že prvé predstavenie debutovej medzinárodnej produkcie broadwayského hitu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL môžete navštíviť v Nemecku v pondelok 23. septembra 2019. Spoločnosť Stage Entertainment, prináša predstavenie PRETTY WOMAN: THE MUSICAL na hamburské pódium divadla Stage Theater an der Elbe v nedeľu 29. septembra 2019.

Na pôvodnej partitúre muzikálu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL sa podieľal držiteľ ceny Grammy Bryan Adams a Jim Vallance. Inšpiráciou bola kniha Garryho Marshalla a J.F. Lawtona a režisérom a choreografom je dvojnásobný držiteľ ceny Tony Jerry Mitchell. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL mal svoju premiéru na Broadway 16. augusta 2018 a odvtedy vypredáva každé predstavenie v divadle Nederlander Theatre, kde zaznamenal už štvrtý rekord v počte predaných vstupeniek.

Atlantic Records vydá v piatok 18. januára 2019 špeciálnu 2-LP edíciu z pôvodného broadwayského naštudovania muzikálu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL (ORIGINAL BROADWAY CAST RECORDING) na červenom vinyle. PRETTY WOMAN (OBCR) je už k dispozícii na všetkých typoch DSP (digitálny signálový procesor) a na CD.

„Garry Marshall sníval o tom, že raz prinesie svoj medzinárodný trhák PRETTY WOMAN na Broadway vo forme muzikálu. Jeho sen sa práve napĺňa a stáva realitou práve vďaka tomu, že začíname s druhou produkciou tohto nového romantického muzikálu v Nemecku," uviedla Paula Wagnerová, producentka filmu PRETTY WOMAN.

„Ide o svetovo známy a umelecky veľmi hodnotný titul, ktorý z Hamburgu urobí európske hlavné mesto muzikálu," uviedol Uschi Neuss, riaditeľ nemeckej produkcie spoločnosti Stage Entertainment. „Veríme, že sa diváci znovu zamilujú do muzikálu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL."

„Už 30 rokov cestujem po Európe a každé publikum je podľa mňa skvelé, teším sa preto, že sa predstavenie PRETTY WOMAN: THE MUSICAL už po druhý raz do stáva do Hamburgu," dodal skladateľ Bryan Adams. „Je to príbeh dvoch veľmi odlišných ľudí, ktorí sa do seba zamilujú. Pre mňa je tento odkaz vždy dôležitý a najmä v dobe, kedy sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú tendenciu diskriminovať ostatných práve kvôli ich inakosti."

Príďte znovu prežiť svoje obľúbené momenty z filmu a zoznámte sa s legendárnymi postavami úplne novým spôsobom v úchvatnej divadelnej podobe príbehu lásky, ktorý pretrváva roky. Garantujeme vám, že sa do muzikálu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL zamilujete.

