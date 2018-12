Stage Entertainment przedstawia pierwszą międzynarodową produkcję hitu z Broadwayu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL w Hamburgu w Niemczech w Stage Theater an der Elbe, premiera 23 września 2019 r.

ATLANTIC RECORDS WYDA SPECJALNĄ, CZERWONĄ PŁYTĘ WINYLOWĄ 2-LP Z ORYGINALNYM NAGRANIEM Z BROADWAYU

NOWY JORK, 13 grudnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Producent Paula Wagner ogłosiła pierwszą międzynarodową produkcję hitu z Broadwayu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL. Musical będzie miał swoją premierę w Niemczech w poniedziałek 23 września 2019 r. Wystawiany przez Stage Entertainment PRETTY WOMAN: THE MUSICAL zadebiutuje w Stage Theater an der Elbe w niedzielę 29 września 2019 r.

W PRETTY WOMAN: THE MUSICAL wykorzystywana jest oryginalna muzyka opracowana przez laureata Nagrody Grammy Bryana Adamsa i Jima Vallance'a, a także książka autorstwa Garry'ego Marshalla i J.F. Lawtona, a reżyserią i choreografią zajął się dwukrotny zwycięzca Nagrody Tony Jerry Mitchell. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL miał swój debiut na Broadwayu 16 sierpnia 2018 r., a wystawiany jest przed pełnymi publicznościami w Nederlander Theatre, gdzie czterokrotnie pobił rekordy popularności.

Atlantic Records wyda specjalną, czerwoną płytę winylową 2-LP z oryginalnym nagraniem z Broadwayu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL w piątek, 18 stycznia 2019 r. Płyta jest obecnie dostępna we wszystkich DSP oraz na płytach CD w sklepach.

– Garry Marshall marzył o przeniesieniu kultowego filmu PRETTY WOMAN na deski Broadwayu pod postacią musicalu. Jego marzenie spełniło się z nawiązką: właśnie ruszamy z drugą produkcją romantycznego, nowego musicalu w Niemczech – skomentowała producent PRETTY WOMAN Paula Wagner.

– Z tak rozpoznawalnym tytułem i wysoką wartością artystyczną produkcja dopełni i wzmocni obraz Hamburga jako stolicy musicali w Europie kontynentalnej – skomentowała dyrektor zarządzająca Stage Entertainment w Niemczech Uschi Neuss. – Nie możemy doczekać się rozkochania publiczności na nowo w PRETTY WOMAN: THE MUSICAL – dodała dyrektor.

– Koncertowałem w Europie przez ponad 30 lat i uwielbiam tamtejszą publiczność, dlatego też bardzo cieszę się z tego, że druga produkcja PRETTY WOMAN: THE MUSICAL będzie miała miejsce w Hamburgu – skomentował kompozytor Bryan Adams. – Jest to historia miłości dwóch skrajnie różnych osób, co jest bardzo ważnym przesłaniem zwłaszcza w czasach dyskryminacji w stosunku do odmienności – dodał kompozytor.

Przeżyj ulubione momenty filmu i poznaj kultowe postaci na nowo w oszałamiającej reinterpretacji ponadczasowej historii miłosnej. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL gwarantuje niezapomniane wrażenia.

