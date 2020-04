Stamus Networks conclut un investissement initial de 1,5 million de dollars pour accélérer sa croissance

VisionTech Angels et Elevate Ventures , deux groupes d'investissement situés à Indianapolis, ont codirigé le tour d'investissement. En outre, plusieurs investisseurs providentiels indépendants ont participé. VisionTech Angels et Elevate Ventures nommeront tous deux des représentants au conseil d'administration de la société.

« Stamus Networks répond à un besoin important du marché en matière de cybersécurité à l'échelle des entreprises et a créé une solution unique et enrichie de chasse aux menaces », a déclaré Vercie Lark, investisseur de VIssionTech Angels et DSI à la retraite. « Les clients nous ont dit que la plateforme Scirius de l'entreprise leur permet de remplacer plusieurs produits existants et qu'elle est très efficace pour découvrir de manière proactive les menaces réelles. L'un des facteurs les plus importants que nous prenons en compte pour tout investissement est la qualité de l'équipe de direction. L'équipe de Stamus Networks possède un solide bilan dans le domaine de la cybersécurité, avec des succès tant commerciaux que techniques. »

« L'équipe de direction de Stamus Networks cumule 69 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité et affiche de nombreux résultats », a déclaré Chris LaMothe, PDG d'Elevate Ventures. « Avec la clientèle actuelle de Stamus Networks et la demande croissante du marché, nous sommes convaincus qu'ils réussiront. »

Stamus Networks s'est construit de manière régulière une fidèle clientèle depuis qu'elle a lancé son premier produit en 2017. La liste générale des clients de l'entreprise comprend, entre autres, des institutions financières mondiales, une société multinationale de logiciels, un système scolaire public aux États-Unis, un fournisseur européen de services de sécurité gérés et un organisme gouvernemental international.

« Chez Stamus Networks, nous sommes heureux de pouvoir atteindre un plus grand nombre d'organisations et de pouvoir les aider à sécuriser leurs réseaux. Nous sommes ravis d'avoir reçu ce solide vote de confiance de la part de la communauté des investisseurs », a déclaré Ken Gramley, PDG de Stamus Networks. « Et nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont travaillé si dur pour clore ce tour de table en cette période sans précédent. »

Stamus Networks

Stamus Networks considère que les professionnels de la cybersécurité devraient passer moins de temps à déverser des alertes tapageuses et plus de temps à enquêter sur les véritables indicateurs de compromission (IOC). Fondée par les créateurs de SELKS, la plateforme open source largement déployée, Stamus Networks propose des solutions de plateforme de sécurité Scirius qui associent des données de trafic réseau en temps réel à une détection d'intrusion Suricata (IDS) améliorée et à un moteur d'analyse avancé pour créer une toute nouvelle classe de solutions enrichies de chasse aux menaces. Avec Scirius, vous bénéficiez d'une visibilité sans précédent et d'éléments de connaissance significatifs de la position de votre organisation en matière de sécurité, vous donnant les outils pour détecter les incidents et y répondre rapidement. Pour plus d'informations, consultez : stamus-networks.com

VisionTech Partners I VisionTech Angels

Fondée en 2008, VisionTech Partners I VisionTech Angels est une société privée qui met en relation des investisseurs avec des entreprises à fort potentiel et à croissance rapide. Située à Indianapolis, capitale de l'une des régions les plus dynamiques du pays en matière d'innovation, VisionTech Angels possède des branches à Bloomington, Fort Wayne, Indianapolis, Lafayette ainsi que Dayton, dans l'Ohio et une branche Affinity pour les médecins, AngelBom. Notre portefeuille d'investissement comprend 34 entreprises et plus de 130 membres dans l'Indiana et l'Ohio. L'adhésion est ouverte aux investisseurs accrédités. Les personnes intéressées sont encouragées à contacter VisionTech Angels. Le prochain événement de présentation aura lieu le 30 avril 2020. Pour en savoir plus, visiontech-partners.com

Elevate Ventures

Elevate Ventures est une organisation privée de développement des entreprises qui encourage et développe les entreprises à forte croissance, émergentes et existantes, pour en faire des sociétés situées dans l'Indiana très performantes. Elevate Ventures y parvient en fournissant un accès au capital, une analyse commerciale rigoureuse et des services de conseil solides qui mettent les entreprises en relation avec l'éventail approprié de ressources nécessaires pour réussir à long terme. Pour en savoir plus sur Elevate Ventures, visitez le site elevateventures.com.

