Stand Up To Cancer, Mastercard Y La Película De Marvel Studios, Avengers: Endgame unidos Para Ayudar A Combatir Al Villano Más Grande De Todos: El Cáncer

El nuevo anuncio de servicio público es la colaboración más reciente entre SU2C y Mastercard, y marca el 10.° año de Mastercard como colaborador de SU2C. Hasta la fecha, Mastercard ha donado más de $45 millones a los programas de investigación colaborativos sobre cáncer de SU2C y proporciona apoyo para la investigación de cinco nuevas aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos para nuevas terapias contra el cáncer. Esto marca la segunda colaboración entre SU2C y Marvel Studios, que colaboró con American Airlines, un donante de larga data de SU2C, en una campaña de anuncio de servicio público vinculada con la película de Marvel Studios Avengers: Infinity War en 2018.

"Es increíble observar el impacto que nuestras donaciones tuvieron sobre la investigación del cáncer. Nos enorgullece lo que pudimos lograr con la ayuda de nuestros titulares de tarjetas en los últimos diez años", dijo Cheryl Guerin, vicepresidente ejecutiva de comercialización y comunicaciones para Norteamérica, Mastercard. "Esta nueva campaña nos ofrece la extraordinaria oportunidad de destacar a los héroes de nuestra comunidad, las personas que vencieron el cáncer en sus propias vidas. También destaca el mensaje acerca de que nadie está solo al enfrentar esta enfermedad y que somos más poderosos cuando unimos fuerzas. Nos sentimos honrados por colaborar con Stand Up To Cancer y la película de Marvel Studios Avengers: Endgame en este anuncio de servicio público que impulsa. Juntos, queremos crear un futuro donde cada persona que enfrenta un diagnóstico de cáncer se convierta en un sobreviviente a largo plazo".

"Es un privilegio unirnos a Stand Up To Cancer y su colaborador de larga data, Mastercard, para destacar a los verdaderos héroes de nuestro mundo", dijo Mindy Hamilton, vicepresidente de Marvel Partnerships. "En nombre de todo el estudio, admiramos profundamente el valor, la fuerza y los ejemplos motivadores de superhéroes que los pacientes y sobrevivientes siguen demostrando. Esperamos el día en que se encuentre un final para el cáncer".

"En Stand Up To Cancer, la colaboración es el pilar de nuestra misión", dijo Rusty Robertson, cofundador de Stand Up To Cancer. "Agradecemos a Mastercard y la película de Marvel Studios Avengers: Endgame por respaldarnos y a todos los sobrevivientes que comparten valientemente sus historias personales. Esta increíble colaboración ilustra cómo todos podemos ser superhéroes".

La campaña impresa del anuncio de servicio público presenta a los miembros del elenco de la película de Marvel Studios Avengers: Endgame Brie Larson como Capitana Marvel, Chris Evans como Capitán América, Chris Hemsworth como Thor, junto a Pearl, una sobreviviente de cáncer pediátrico, Arnold, un sobreviviente de síndrome mielodisplásico (MDS) y Lori, una sobreviviente de cáncer de mama. Arnold y Pearl también están incluidos en la versión impresa en español del anuncio de servicio público.

La transmisión del anuncio de servicio público, incluidos TV y radio, también presenta a Chris Evans (Capitán América) y Brie Larson (Capitana Marvel), además de a Paul Rudd (Ant-Man), Karen Gillan (Nebula) y Danai Gurira (Okoye). Los sobrevivientes presentados incluyen a Arnold, Lori y Pearl, además de Dave, un sobreviviente de cáncer de esófago, Phuong, un sobreviviente de cáncer de colon y Robyn, una sobreviviente de cáncer de mama. Está inspirado en el innovador anuncio de servicio público de los colegas de Stand Up To Cancer del Reino Unido, "The Takedown" (El combate), que fue creado y dirigido por Melissa Bolton-Klinger, una sobreviviente de cáncer de cabeza y cuello de etapa 3. La adaptación y campaña impresa de EE. UU. fue producida por L Associates una agencia creativa integrada con sede en Hollywood, California, que se enfoca en entretenimiento y marcas.

Mastercard lanzó su apoyo para SU2C con un anuncio de servicio público "No tiene precio" que se transmitió durante la serie mundial de MLB de 2009. Desde entonces, Mastercard siguió colaborando con SU2C, de forma más notoria en su campaña de cena anual. Durante los últimos 10 años, las donaciones de Mastercard apoyaron significativamente la investigación de SU2C en inmunoterapia, tratamientos de precisión y el desarrollo de tecnologías usando análisis de sangre para identificar de forma anticipada el cáncer, utilizando imágenes de cáncer para comprender el avance del tumor y nuevas herramientas de laboratorio para lograr el descubrimiento de fármacos y medicamentos de precisión. El apoyo financiero de Mastercard actualmente ayuda a SU2C a avanzar en nuevos campos de convergencia y reúne a matemáticos, físicos y oncólogos para investigar inmunoterapia en cánceres que son difíciles de tratar, además de interceptación de cáncer, que busca diagnosticar el cáncer y afecciones precancerosas lo antes posible, y desarrollar tratamientos a fin de intervenir en la formación o avance del cáncer.

En 2019, se espera que más de 1,7 millones de norteamericanos sean diagnosticados con cáncer, con 1 de cada 3 norteamericanos diagnosticados con cáncer en su vida. Esta motivadora campaña de anuncio de servicio público creará consciencia acerca de Stand Up To Cancer, además de recaudar fondos para continuar con la investigación crítica e innovadora.

Visite StandUpToCancer.org/Mastercard para obtener más información acerca de la campaña y síganos en @SU2C en Facebook, Instagram y Twitter para conocer las últimas novedades.

Acerca de Unidos Contra el Cáncer

STAND UP TO CANCER (SU2C) recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación a fin de conseguir rápidamente nuevas terapias para los pacientes y salvar vidas ahora. SU2C, que es una división de Entertainment Industry Foundation (EIF), fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo colaborativo de investigación del cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Para abril de 2018, más de 1,500 científicos que representan a más de 180 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por SU2C.

El Comité Asesor Científico de SU2C, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, Ph.D., con el apoyo del Departamento de Estrategia y Administración de Ciencias de SU2C y el socio científico de SU2C, la Asociación Americana para la Investigación sobre el Cáncer, implementa rigurosos y competitivos procesos de revisión destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas para entrega de financiación, supervisar la administración de las subvenciones y verificar que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación.

Los miembros actuales del Consejo de Fundadores y Asesores (Council of Founders and Advisors, CFA) de SU2C incluyen a Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Sung Poblete, PhD, R.N., se desempeña como presidente y directora ejecutiva de SU2C.

Para obtener más información acerca de Unidos Contra el Cáncer, visite www.StandUpToCancer.org /http://www.unidoscontraelcancer.org/.

Acerca de Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), http://www.mastercard.com/ , es una compañía tecnológica en la industria global de pagos. Nuestra red global de procesamiento de pagos se conecta con consumidores, instituciones financieras, comerciantes, gobiernos y negocios en más 210 países y territorios. Los productos y soluciones de Mastercard facilitan las actividades de comercio diarias, como compras, viajes, dirigir un negocio y administrar finanzas, las hace más seguras y eficientes para cada persona. Síganos en Twitter @MastercardNews , únase a la discusión en el blog Beyond the Transaction y suscríbase para recibir las noticias más recientes en Engagement Bureau .

Acerca de la película de Marvel Studios, Avengers: Endgame

La grave sucesión de eventos iniciada por Thanos que eliminó a la mitad del universo y dividió las filas de los Vengadores obliga a los Vengadores restantes a dar la batalla final en la gran conclusión de Marvel Studios de veintidós películas, Avengers: Endgame.

Kevin Feige produce Avengers: Endgame y Anthony y Joe Russo son los directores. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn y Stan Lee son los productores ejecutivos y Christopher Markus y Stephen McFeely escribieron el guion.

