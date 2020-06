Standard & Poor's affirme pour IDB Invest une cote de crédit « AA/A-1+ » avec des perspectives positives et reclasse dans la catégorie 'fort' son profil de risque d'entreprise

« IDB Invest obtient des résultats cohérents dans l'exécution et la consolidation de son mandat élargi – mis en évidence par la croissance et la diversification de son portefeuille de prêts ainsi que sa mobilisation de capitaux privés suivant une approche de développement robuste – et a renforcé ses capacités opérationnelles, sa pratique vis-à-vis des risques et ses systèmes, » a fait observer S&P.

Parmi les raisons justifiant cette notation, S&P a souligné la capitalisation robuste d'IDB Invest et ses hauts niveaux de trésorerie qui pourraient contrebalancer l'accroissement des risques dans la région à cause de la COVID-19.

Enfin, S&P a mentionné les perspectives positives reflétant son attente qu'IDB Invest poursuive son élan de croissance aligné sur ses objectifs stratégiques et maintienne sur la qualité de ses actifs une pression significative en regard du stress grandissant dans la région.

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre d'IDB Group, est une banque de développement multilatéral se consacrant à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et aux Caraïbes grâce au secteur privé. IDB Invest finance des sociétés et des projets durables afin d'atteindre des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 12,1 milliards $ en gestion de biens et 333 clients dans 24 pays, IDB Invest propose des solutions financières novatrices et des services de conseil répondant aux besoins de sa clientèle dans divers secteurs d'activité.

