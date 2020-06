Standard & Poor's bevestigt "AA/A-1+" kredietwaardigheid van IDB Invest met positieve vooruitzichten en verhoogt het risicoprofiel van de onderneming naar sterk

Een van de redenen voor de beoordeling is dat S&P de robuuste kapitalisatie en de hoge mate van de liquiditeit van IDB Invest als een belangrijk punt ziet en dat het als compensatie zou kunnen fungeren voor de stijgende risico's in de regio als gevolg van COVID-19.

Tot slot vermeldde S&P dat de positieve vooruitzichten een weerspiegeling is van hun verwachting dat IDB Invest zijn groeimomentum zal blijven voortzetten overeenkomstig hun strategische doelstellingen en dat het bedrijf de aanzienlijke druk bewingt die op de kwaliteit van activa uitgeoefend wordt als gevolg vand de toenemende stress in de regio.

Klik hier voor meer informatie over de S&P kredietwaardigheid van IDB Invest.

Over IDB Invest

IDB Invest, lid van de IDB (IDB) Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank toegewijd aan het promoten van de economische ontwikkeling van zijn lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied door middel van de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio maximaliseren. Met een portfolio van $ 12,1 miljard aan vermogen en 333 klanten in 24 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die tegemoetkomen aan de behoeften van zijn klanten in verschillende sectoren.

