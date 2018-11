Standard Textile dokonuje nabycia włoskiego przedsiębiorstwa tekstyliów turystycznych, które obejmuje między innymi markę Mascioni Hotel Collection

Nabycie umacnia pozycję lidera Standard Textile w branży tekstylnej i zwiększa możliwości wzrostu

CINCINNATI, 5 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Standard Textile Co., Inc., globalny lider w branży tekstyliów turystycznych i medycznych, ogłosiła dziś dojście do porozumienia w zakresie nabycia międzynarodowej działalności turystycznej przedsiębiorstwa Mascioni SPA z Włoch, która obejmuje markę Mascioni Hotel Collection. Marka Mascioni Hotel Collection ma w swojej ofercie pościele, produkty do kąpieli, spa i spożywania posiłków kierowane do luksusowych hoteli z całego świata. Nabycie globalnej działalności turystycznej Mascioni jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji strategii umacniania pozycji Standard Textile jako lidera na międzynarodowym rynku turystycznym i nakierowuje firmę na dodatkowy wzrost.

– Z przyjemnością dokonujemy nabycia działalności turystycznej Mascioni. Marka Mascioni Hotel Collection uosabia rzemiosło i przepełniony innowacyjnością artyzm Mascioni, jednego z wiodących we Włoszech producenta tekstyliów i ich wykończenia. Marka Mascioni Hotel Collection poszerza nasze portfolio marek w celu zaspokojenia potrzeb i wartości współczesnych klientów wśród luksusowych hoteli – skomentował Gary Heiman, prezes i główny dyrektor wykonawczy firmy Standard Textile.

– Od założenia Mascioni w 1957 r. firma zdobyła dobrą reputację na całym świecie w zakresie tworzenia luksusowych, wysokiej jakości tekstyliów. Jesteśmy przekonani, że rozbudowana sieć dystrybucji Standard Textile w Ameryce Północnej i na całym świecie przyspieszy wzrost działalności turystycznej Mascioni i marki Mascioni Hotel Collection – skomentował Francesco Russo, główny dyrektor wykonawczy firmy Mascioni.

Firma Standard Textile zasugerowała, że dojdzie do podpisania umowy na projektowanie i dostawę z Mascioni SPA, która umożliwi firmie produkcję jako Mascioni we Włoszech poza globalną infrastrukturą produkcyjną Standard Textile.

– Współpraca i całkowita kontrola nad łańcuchem dostaw pozwalają nam na innowację na każdym etapie procesu, co zapewnia spójność w świadczeniu wysokiej jakości usług – skomentował Heiman. – Marka Mascioni Hotel Collection daje luksusowym hotelom dostęp do wspaniałych produktów, których pragną klienci, poprzez solidną, międzynarodową sieć produkcji i dystrybucji – dodał prezes.

Heiman podkreślił, że Mascioni Hotel Collection nadal będzie prowadzić działalność jako niezależna marka z siedzibą w Cincinnati w stanie Ohio. Transakcja ma zakończyć się w listopadzie 2018 r.

Firma Standard Textile weszła na rynek turystyczny poprzez produkty opracowane w celu reakcji na potrzeby i oczekiwania hotelarzy od podstawowych do najbardziej rozbudowanych, butikowych, luksusowych hoteli. Firma dostarcza pościele do wielu z największych, najbardziej znanych marek na świecie.

Ponadto firma Standard Textile podpisała także umowę licencyjną z Mascioni SPA, w ramach której Standard Textile przysługuje wyłączne prawo do produkcji, promocji i sprzedaży produktów marki Mascioni na amerykańskim rynku konsumenckim.

O Standard Textile

Założona w 1940 r. firma Standard Textile wytworzyła przez lata kulturę innowacji, jakości i usług. Mając na koncie ponad 80 patentów, firma tworzy produkty nastawione na wytrzymałość, długotrwałość i wartość. Jako pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo Standard Textile jest wiodącym, międzynarodowym dostawcą kompleksowych rozwiązań na rynkach tekstyliów przemysłowych i odzieży. Wykorzystując doświadczenie w zakresie wzornictwa, produkcji i czyszczenia tekstyliów, a także międzynarodową infrastrukturę firma obsługuje klientów w branżach opieki zdrowotnej, turystyki, wyposażenia wnętrz, odzieży roboczej i rynków konsumenckich. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie standardtextile.com.

O Mascioni

Już od niemal 60 lat firma Mascioni uznawana jest na całym świecie za lidera w branży pod względem wzornictwa, tworzenia i produkcji luksusowych tekstyliów. Firma działa głównie w sektorze tekstyliów domowych, dostarczając swoje produkty na potrzeby producentów, detalistów i organizacji. Firma ma także skonsolidowaną markę w branży materiałów zaawansowanych, na przykład materiałów na potrzeby mundurów kamuflażowych.

Mascioni ma swoją siedzibę w Cuvio na północy Włoch, gdzie znajduje się zaawansowana fabryka firmy o powierzchni 700 000 stóp kwadratowych, w której tekstylia są drukowane, farbowane i wykańczane.

