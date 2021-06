Standard Textile e Küçükçalık anunciam Joint Venture para acelerar o crescimento nos mercados

CINCINNATI, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/-- A Standard Textile Co., Inc. e a Küçükçalık anunciaram hoje que firmaram um acordo de joint venture. O acordo de joint venture reúne a experiência e o conhecimento especializado de duas empresas líderes em fabricação de produtos têxteis para expandir seu portfólio de produtos e acelerar o crescimento nos mercados de saúde, hospitalidade e consumo.

A Küçükçalık é uma empresa líder global dedicada à fabricação de produtos têxteis cujas principais operações são na Turquia e no Egito. Os setores que abrange vão desde a produção de fibras até a tecelagem e o acabamento. A empresa produz vestuário, roupas de cama, cortinas e outros produtos decorativos para o mercado consumidor. Ela abriu sua primeira fábrica de tecidos em 1990 e expandiu para fábricas de tinturaria e estamparia em 1992. Em 2019, a Küçükçalık criou um novo fio sustentável a partir de garrafas PET descartadas usando tecnologia de fiação avançada. A empresa está entre as 500 maiores empresas do setor industrial turco.

"É um prazer anunciar esta nova joint venture para a Standard Textile", explicou Gary Heiman, presidente e CEO da Standard Textile. "Admiramos as instalações de classe mundial da Küçükçalık situadas na Turquia e no Egito, e esta joint venture nos permite expandir a nossa presença global e aproveitar a sua tecnologia e expertise em extrusão de fibras. Suas inovadoras operações de extrusão e texturização de fibras oferecem novas oportunidades para nossas equipes de pesquisa e desenvolvimento para colaboração no projeto e no desenvolvimento de produtos sustentáveis utilizando fibra reciclada a fim de atender às necessidades dos clientes atuais e futuros."

A Standard Textile fabrica produtos para cama, banho e decoração, atendendo aos mercados de saúde, hospitalidade e consumo. Conta com operações de fabricação na América do Norte, Europa, Ásia e no Oriente Médio. A empresa foi reconhecida em 2016 por criar um modelo para a fabricação têxtil avançada nos Estados Unidos, com suas operações em Thomaston, Geórgia, e Union, Carolina do Sul, sendo mencionadas nos principais jornais.

No início deste ano, a Ohio Business Magazine reconheceu a Standard Textile com o prêmio de "Best Health Care and Medical Innovation" (Melhor inovação na área médica e de saúde) por desenvolver um avental reutilizável exclusivo, feito nos Estados Unidos, para proteger os profissionais de saúde da linha de frente que trabalham contra a pandemia global; e, mais recentemente, a empresa foi selecionada como uma das empresas mais bem gerenciadas dos EUA em 2021. Patrocinado pela Deloitte Private e pelo The Wall Street Journal, o programa reconhece empresas privadas americanas de destaque e as realizações de suas equipes de gestão.

"Estamos muito orgulhosos de poder continuar nossa parceria de longa duração e nossa relação comercial existente com a Standard Textile, agora como coacionistas. Estamos confiantes de que esta parceria agregará valor significativo à Küçükçalık, ao permitir-nos expandir dentro dos mercados em que a Standard Textile é particularmente forte", declararam Yaşar e Yılmaz Küçükçalık, acionistas da kükçalńk.

Sobre a Standard Textile

Fundada em 1940, a Standard Textile desenvolveu uma cultura dedicada à inovação, qualidade e serviço. Contando com mais de 80 patentes, seus produtos são desenvolvidos para oferecer durabilidade, longevidade e valor. Como uma empresa integrada verticalmente, a Standard Textile é uma provedora global líder de soluções totais nos mercados internacionais de têxteis e vestuário. Valendo-se de sua experiência em design têxtil, fabricação e lavanderia, além de sua infraestrutura global, essa empresa atende a clientes nos mercados de saúde, hospitalidade, interiores, roupas de trabalho e de consumo em todo o mundo. Para mais informações, acesse standardtextile.com.

Sobre a Küçükçalık

Fundada como uma empresa comercial em 1940, a Küçükçalık abriu sua primeira fábrica de tecidos no ano de 1990. A Küçükçalık é conhecida por seus produtos inovadores e de alta moda para os mercados de roupas e têxteis para casa, e também é a primeira empresa a receber as certificações ISO 9001 e ISO 14000 no setor de bordado na Turquia. A Küçükçalık atende a uma ampla variedade de clientes, como editores de tecidos, estúdios de design, conversores, atacadistas e varejistas, incluindo lojas especializadas, lojas de departamento e varejistas renomados com cobertura global. Para mais informações, acesse kucukcalik.com.tr.

