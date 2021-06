Standard Textile und Küçükçalık kündigen ein Joint Venture an, um das Wachstum in den Märkten zu beschleunigen

CINCINNATI, 25. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Standard Textile Co. und Küçükçalık geben heute bekannt, dass sie ein Joint Venture-Abkommen geschlossen haben. Die Joint Venture-Vereinbarung bringt die spezialisierte Expertise und das Wissen von zwei führenden Textilherstellern zusammen, um ihr Produktportfolio zu erweitern und das Wachstum in den Bereichen Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Konsumgüter zu beschleunigen.

Küçükçalık ist ein weltweit führendes Unternehmen der Textilherstellung mit wichtigen Standorten in der Türkei und Ägypten. Von der Faserproduktion über das Weben bis hin zur Veredelung stellt das Unternehmen Bekleidung, Bettwäsche, Vorhänge und andere dekorative Produkte für den Verbrauchermarkt her. Das Unternehmen eröffnete seine erste Weberei im Jahr 1990 und fügte 1992 Färbereien und Druckereien hinzu. 2019 kreierte Küçükçalık ein neues nachhaltiges Garn aus weggeworfenen PET-Flaschen mit Hilfe fortschrittlicher Spinntechnologie. Das Unternehmen ist unter den Top 500 Unternehmen im türkischen Industriesektor gelistet.

„Wir freuen uns, dieses neue Joint Venture für Standard Textile bekannt zu geben", sagte Gary Heiman, Präsident und CEO von Standard Textile. „Wir haben Küçükçalıks Weltklasse-Anlagen in der Türkei und in Ägypten bewundert, und dieses Joint Venture ermöglicht es uns, sowohl unsere globale Präsenz zu erweitern als auch ihre Technologie und Expertise in der Faserextrusion zu nutzen. Ihre innovativen Faserextrusions- und Texturierungsverfahren bieten unseren Forschungs- und Entwicklungsteams neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei der Konzeption und Entwicklung nachhaltiger Produkte unter Verwendung von Recyclingfasern, um die Bedürfnisse heutiger und zukünftiger Kunden zu erfüllen."

Standard Textile stellt Bett-, Bad- und Dekorationsprodukte her und beliefert damit die Märkte Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Verbraucher. Das Unternehmen hat Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Das Unternehmen erhielt 2016 Anerkennung für die Schaffung eines Modells für fortschrittliche Textilherstellung in den Vereinigten Staaten. Die Betriebe in Thomaston, Georgia, und Union, South Carolina, machten Schlagzeilen in großen Nachrichtenpublikationen.

Anfang dieses Jahres wurde Standard Textile vom Ohio Business Magazine mit der Auszeichnung „Best Health Care and Medical Innovation" für die Entwicklung eines einzigartigen, in Amerika hergestellten, wiederverwendbaren Schutzkittels gewürdigt, das dazu beiträgt, medizinisches Personal an vorderster Front zu schützen, das auf die globale Pandemie reagiert; und erst kürzlich wurde das Unternehmen als 2021 US Best Managed Company ausgewählt. Das von Deloitte Private und The Wall Street Journal gesponserte Programm würdigt herausragende US-Privatunternehmen und die Leistungen ihrer Managementteams.

„Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Freundschaft und bestehende Handelsbeziehung mit Standard Textile nun als Mitgesellschafter fortsetzen zu können. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft einen bedeutenden Mehrwert für Küçükçalık darstellt, indem sie uns ermöglicht, in Märkten zu expandieren, in denen Standard Textile besonders stark ist", so Yaşar und Yılmaz Küçükçalık, die Gesellschafter von Küçükçalık.

Informationen zu Standard Textile

Standard Textile wurde 1940 gegründet und hat eine Kultur der Innovation, Qualität und des Service entwickelt. Mit mehr als 80 Patenten sind die Produkte auf Haltbarkeit, Langlebigkeit und Wertigkeit ausgelegt. Als vertikal integriertes Unternehmen ist Standard Textile ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für den institutionellen Textil- und Bekleidungsmarkt. Das Unternehmen nutzt sein Fachwissen in den Bereichen Textildesign, Herstellung und Wäscherei sowie seine globale Infrastruktur, um Kunden in den Bereichen Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Innenausstattung, Arbeitskleidung und Verbraucher weltweit zu bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie standardtextile.com .

Informationen zu Küçükçalık

Gegründet als Handelsunternehmen im Jahr 1940, eröffnete Küçükçalık 1990 seine erste Weberei. Küçükçalık ist bekannt für seine innovativen und hochmodischen Produkte für den Bekleidungs- und Heimtextilmarkt und ist außerdem das erste Unternehmen, das in der Türkei die ISO 9001- und ISO 14000-Zertifizierung im Stickereisektor erhalten hat. Küçükçalık beliefert eine Vielzahl von Kunden wie Stoffredakteure, Designstudios, Verarbeiter, Großhändler und Einzelhändler, darunter Fachgeschäfte, Kaufhäuser und bekannte Einzelhändler mit globaler Abdeckung. Für weitere Informationen besuchen Sie kucukcalik.com.tr.

