Standigm étend sa présence dans le monde avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Cambridge, au Royaume-Uni

SÉOUL, Corée du Sud, 20 août 2021 /PRNewswire/ -- Standigm, société de premier plan dans le domaine de la découverte de médicaments axée sur l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Cambridge, au Royaume-Uni, pour répondre à la croissance rapide de l'entreprise sur le marché européen.

Fondée en 2015, Standigm dispose d'une technologie exclusive comprenant des plateformes d'intelligence artificielle englobant l'identification de nouvelles cibles jusqu'à la conception de nouveaux composés pour générer des portefeuilles de médicaments à valeur commerciale. L'entreprise collabore désormais avec de multiples partenaires mondiaux, dont le Milner Therapeutics Institute de l'université de Cambridge.

Le siège social de Standigm étant situé à Séoul, en Corée du Sud, l'ouverture de ce nouveau bureau à Cambridge s'inscrit dans la stratégie de croissance de Standigm, qui vise à renforcer sa présence dans le monde, et lui permettra d'avoir une présence physique sur le marché européen. Ce bureau couvrira la région européenne pour Standigm, afin de découvrir des partenaires mondiaux pour ses recherches sur l'identification des cibles.

« L'Europe est une région importante pour nous, car c'est un centre mondial de l'identification des cibles, où les principaux acteurs de ce domaine forment un grand pôle et où les collaborations entre eux se poursuivent activement. Notre plateforme d'identification de cibles axée sur l'intelligence artificielle a prouvé son caractère innovant auprès d'un nombre récemment croissant de partenaires mondiaux avec lesquels nous collaborons », a déclaré Hee Jung Koo, responsable du bureau britannique, ajoutant : « La proximité de ces partenaires devient donc de plus en plus importante, et l'ouverture de notre bureau britannique est une étape supplémentaire vers la réalisation de notre objectif de faire de la découverte de médicaments axée sur l'intelligence artificielle la norme dans l'industrie pharmaceutique. »

À propos de Standigm

Standigm est une société de découverte de médicaments axée sur l'IA, qui a son siège à Séoul, en Corée du Sud. Standigm dispose de plateformes d'IA exclusives, allant de l'identification de nouvelles cibles à la conception de composés, afin de générer des portefeuilles de médicaments à valeur commerciale. Fondée en 2015, Standigm a mis un flux de travail axé sur l'IA pour la découverte de médicaments à un stade précoce afin de générer plusieurs composés de première classe en sept mois. À la recherche de l'industrialisation complète de la découverte de médicaments axée sur l'IA, Standigm a réussi à automatiser le processus de structure moléculaire grâce à Dark MolFactory™. Cette automatisation a été étendue à l'ensemble du processus de découverte de nouveaux médicaments sur la base des plateformes d'IA de Standigm, notamment Standigm ASK™ pour la découverte de nouvelles cibles, Standigm BEST™ pour la génération de nouveaux composés et Standigm Insight™ pour le repositionnement des médicaments. Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.standigm.com.

Contacts

Contact pour les médias :

Sang Ah Lee / chargée de relations publiques

E-mail : [email protected]

Téléphone : +82-2-501-8118

Contact commercial pour le Royaume-Uni :

Hee Jung Koo / responsable du bureau britannique

E-mail : [email protected]

Téléphone : +44-7538-646-288

Adresse : 02-120, WeWork 50-60, Station Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2JH, Royaume-Uni

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1597074/standigm_Logo.jpg

